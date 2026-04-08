Βραβεία Όσκαρ: Οι ημερομηνίες για τις διοργανώσεις του 2027 και του 2028

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των 99ων Όσκαρ του χρόνου, καθώς και της ιστορικής όπως αναμένεται, τελετής των 100 χρόνων του θεσμού το 2028.

Η 99η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027, ενώ θα ακολουθήσει η 100η τελετή την Κυριακή 5 Μαρτίου 2028. Και οι δύο διοργανώσεις θα φιλοξενηθούν στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και θα μεταδοθούν ζωντανά από το ABC σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως.

Αυτές θα είναι οι τελευταίες μεταδόσεις από το αμερικανικό δίκτυο, καθώς στη συνέχεια τα Όσκαρ μεταφέρονται στο YouTube.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε επίσης ότι από το 2029 η λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων θα μεταφερθεί στο Peacock Theater, όπου & θα φιλοξενείται έως το 2039.

Παράλληλα, όπως έγραψε το variety, το πρόγραμμα του ABC για το πρώτο τρίμηνο του 2027 περιλαμβάνει και την πρώτη μετάδοση των Grammy Awards στις 7 Φεβρουαρίου, τα οποία θα προβάλλονται επίσης μέσω Hulu και Disney+ στο πλαίσιο νέας 10ετούς συμφωνίας έως το 2036, βάζοντας τέλος σε συνεργασία 54 ετών με το CBS. Το ABC θα μεταδώσει επίσης το Super Bowl LXI στις 14 Φεβρουαρίου, πρώτη φορά από το 2006.

Η φετινή τελετή των Όσκαρ στις 15 Μαρτίου 2026, όπου το «One Battle After Another-Μία Μάχη μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας (από τις πλέον συγκινητικές στιγμές ήταν στο In Memoriam, το αφιέρωμα της Μπάρμπρα Στρέζαντ στον εκλιπόντα Ρόμπερτ Ρέντφορντ) συγκέντρωσε 17,86 εκατ. θεατές σε ABC και Hulu - σημειώνοντας πτώση 9% σε σχέση με τα 19,7 εκατ. θεατές της προηγούμενης χρονιάς.

Η νέα κινηματογραφική σεζόν της τρέχουσας χρονιάς 2026, όπως γράφτηκε, δείχνει ήδη ισχυρή, με εμπορικές επιτυχίες όπως το «Project Hail Mary» με τον Ryan Gosling που προβάλλεται και στη χώρα μας & στην Πάτρα αυτήν την περίοδο, αλλά και πολυαναμενόμενες παραγωγές όπως το «Dune: Part Three-Μέρος τρίτο» του Denis Villeneuve με τους Timothée Chalamet και Zendaya, καθώς και το «Digger» του Alejandro G. Iñárritu με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise.

Ο παρουσιαστής, για τις επόμενες τελετές των βραβείων, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ