Πάτρα: Στο θέατρο act «Το όνομά μου είναι Rachel Corrie»

23 χρόνια μετά τον θάνατο της Rachel Corrie, η φωνή της παραμένει ζωντανή και πιο επίκαιρη από ποτέ. Η παράσταση με τίτλο «Το όνομά μου είναι Rachel Corrie» έρχεται στην Πάτρα στις 16 και 17 Απριλίου 2026, στο θέατρο act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, στις 21.30, μεταφέροντας στη σκηνή τα αυθεντικά ημερολόγια και την προσωπική αλληλογραφία μιας νεαρής γυναίκας που επέλεξε να σταθεί απέναντι στην αδικία.

Πρόκειται για ένα έργο-ντοκουμέντο, μια βαθιά ανθρώπινη μαρτυρία που συνεχίζει να συνομιλεί με το σήμερα. Μέσα από τα ίδια της τα λόγια, η Rachel Corrie αναμετριέται με τον κόσμο, τη σύγκρουση και τα όρια της προσωπικής ευθύνης. Σε μια εποχή όπου οι πόλεμοι, οι εκτοπισμοί και η κοινωνική αδικία παραμένουν στο προσκήνιο, το έργο λειτουργεί ως καθρέφτης της σύγχρονης πραγματικότητας και θέτει επιτακτικά ερωτήματα:

Ποια είναι η ευθύνη του πολίτη απέναντι στην αδικία;

Ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής σε συνθήκες σύγκρουσης;

Μπορεί η ατομική στάση να αντισταθεί στη βία των συστημάτων;

Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε το 2005 στο Royal Court Theatre, σε επιμέλεια των Alan Rickman και Katharine Viner, και έκτοτε έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 20 χώρες, μεταφρασμένο σε τουλάχιστον 12 γλώσσες.

Στη φετινή ελληνική εκδοχή, η παράσταση παρουσιάζεται ως θεατρικός μονόλογος, με λιτή σκηνική γραφή που υπηρετεί τη μαρτυρία χωρίς περιττά μέσα, επιτρέποντας στο κοινό να συναντήσει τη Rachel όχι ως σύμβολο, αλλά ως άνθρωπο.

Η Rachel Corrie μάς καλεί να είμαστε παρόντες. Για κάθε ζωή.

Λίγα λόγια για τη Rachel Corrie

Η Rachel Corrie ήταν μια 23χρονη Αμερικανίδα ακτιβίστρια που ταξίδεψε στη Λωρίδα της Γάζας το 2003 στο πλαίσιο ανθρωπιστικής δράσης. Στις 16 Μαρτίου του ίδιου έτους έχασε τη ζωή της στη Ράφα, επιχειρώντας να αποτρέψει την κατεδάφιση κατοικίας. Τα ημερολόγια και η αλληλογραφία της αποτέλεσαν τη βάση του θεατρικού έργου «My Name Is Rachel Corrie», το οποίο από την πρώτη του παρουσίαση γνώρισε διεθνή αναγνώριση και συνεχίζει να παρουσιάζεται παγκοσμίως.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Δώρα Τσάγκα – Χριστίνα Κουϊμουντζή.

Ερμηνεία: Δώρα Τσάγκα

Μουσική σύνθεση: Αντώνης Κολλιόπουλος

Μετάφραση: Νάνσυ Τρικκαλίτη

Σχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Εύη Ακριβού

Παραγωγή: Free Active Creative Team (FACT).

*Στο Θέατρο Act, Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα στις 16 & 17 Απριλίου 2026.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Προπώληση: more.com