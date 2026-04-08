Μια μεγάλη αγκαλιά παράδοσης στο Αίγιο: 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών "Χρήστος Κιλιάς"

Ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου 1978 ανοίγει ένα νέο, δυναμικό κεφάλαιο στην πολιτιστική ζωή της πόλης, διοργανώνοντας το 1ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών «Χρήστος Κιλιάς», από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2026.

Πρόκειται για έναν θεσμό που φιλοδοξεί να καθιερωθεί, τιμώντας τη μνήμη και το όραμα του ιδρυτή του Ομίλου, Χρήστου Κιλιά. Το Φεστιβάλ έρχεται να μετατρέψει το Αίγιο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, όπου η αυθεντική ενέργεια των παιδιών συναντά το βάθος της ελληνικής παράδοσης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνέχειας και πολιτιστικής ταυτότητας. Για τρεις ημέρες, η πόλη θα γεμίσει με ήχους παραδοσιακής μουσικής, πολύχρωμες φορεσιές και τη ζωντάνια των μικρών χορευτών.

Συμμετέχουν αξιόλογοι πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, όπως: το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σινιών Κέρκυρας, ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Οργανισμός «Καλαρρύτες» Ιωαννίνων, οι οποίοι θα ενώσουν τα βήματά τους με τα παιδιά του Αιγίου.

Το τριήμερο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε συμμετέχοντες και επισκέπτες να βιώσουν την ιστορία, την παράδοση και την πνευματικότητα του τόπου:

Παρασκευή 17 Απριλίου – Έναρξη & Απόδοση Τιμής

Η επίσημη Τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης», με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Φιλολόγων και της Παιδικής Χορωδίας της Ιεράς Μητρόπολης. Στη συνέχεια, τα συγκροτήματα θα κινηθούν παραλιακά προς το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Τρυπητής, προσφέροντας στους φιλοξενούμενους μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με το σημαντικότερο θρησκευτικό τοπόσημο της πόλης, ανήμερα της εορτής της Πολιούχου, την Παρασκευή της Διακαινησίμου, 17-4 που τιμάται η Ζωοδόχος Πηγή.

Σάββατο 18 Απριλίου – Πολιτιστικές Διαδρομές

Η ημέρα περιλαμβάνει οργανωμένη περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, επίσκεψη στην ΙΛΕΑ και ξενάγηση στην έκθεση μουσικών οργάνων του Σάκη Παπαδημητρίου στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, καθώς και στην πλούσια ιματιοθήκη του Ομίλου.

Η κεντρική χορευτική παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 στον Κινηματογράφο «Απόλλων».

Κυριακή 19 Απριλίου – Τελετή Λήξης στα Υψηλά Αλώνια

Η αυλαία πέφτει στις 11:00 στην εμβληματική πλατεία Υψηλών Αλωνίων, όπου ένας μεγάλος κοινός κύκλος χορού όλων των ομάδων θα συμβολίσει την ενότητα της παράδοσης. Παράλληλα, έκθεση τοπικών προϊόντων θα αναδείξει την παραγωγική ταυτότητα της περιοχής.

Με γνώμονα ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους, η είσοδος σε όλες τις δράσεις του Φεστιβάλ είναι ελεύθερη.

Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τη δύναμη της παράδοσης μέσα από τα μάτια των παιδιών μας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση.