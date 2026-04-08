Το φιλμ "I Was a Stranger" στις 23 Απριλίου στις Ελληνικές αίθουσες - Παίζει και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Το φιλμ με τίτλο "I Was a Stranger", μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία επιβίωσης καταφθάνει την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρα μας σε διανομή της The Film Group. Παίζουν οι Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Ομάρ Σι, Αγγελική Παπούλια, Θάνος Τοκάκης, Γιασμίν Αλ Μάσρι και Γιαχία Μαχαΐνι ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπραντ Άντερσεν.

Όταν μια Σύρια γιατρός αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Χαλέπι μαζί με τη μικρή της κόρη, μια απελπισμένη επιλογή πυροδοτεί μια αλυσίδα γεγονότων που ξεπερνά σύνορα και παρασύρει τέσσερις αγνώστους στην ίδια καταιγίδα. Ένας διακινητής που προσπαθεί να σώσει τον γιο του. Ένας στρατιώτης που παλεύει με τη συνείδησή του. Ένας ποιητής που αναζητά μία πατρίδα. Ένας Έλληνας κυβερνήτης του λιμενικού, διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την ανθρωπιά.

Οι πορείες τους συγκρούονται μέσα σε μια νύχτα στη Μεσόγειο, εκεί όπου η επιβίωση είναι αβέβαιη και η ανθρωπιά αποκαλύπτεται στην πιο ωμή της μορφή.

Μία καθηλωτική, συγκινητική, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τα όρια που ξεπερνά κανείς όταν προσπαθεί να προστατέψει αυτούς που αγαπά, με τους: Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Ομάρ Σι (Άθικτοι, Lupin), Αγγελική Παπούλια (Αρκάντια, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών), Θάνο Τοκάκη (Μικρά Πράγματα Που Πήγαν Λάθος, Ευτυχία), Γιασμίν Αλ Μάσρι (Palestine 36, Caramel) και Γιαχία Μαχαΐνι (The Man Who Sold His Skin).

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο καταξιωμένος παραγωγός (Everest, Lone Survivor) και ακτιβιστής Μπραντ Άντερσεν, ο οποίος έχοντας εργαστεί εκτενώς με πρόσφυγες στη Συρία, την Ιορδανία και αλλού, προσδίδει στην ταινία μία αίσθηση πραγματικού βιώματος.

Το "I Was a Stranger" έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση κερδίζοντας πάνω από 50 βραβεία σε κορυφαία Φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένου του Amnesty International Film Prize στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Έχει ξεχωρίσει για την αυθεντικότητα και το σασπένς του, με το Euronews να μιλά για έναν σπάνιο συνδυασμό “εντυπωσιακής αυθεντικότητας και καταιγιστικής αγωνίας”. Η ταινία κυκλοφόρησε στην Αμερική τον Ιανουάριο του 2026.

Ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Ομάρ Σι, Αγγελική Παπούλια, Θάνος Τοκάκης, Γιασμίν Αλ Μάσρι, Γιαχία Μαχαΐνι, Ζιάντ Μπακρί, Βίκυ Παπαδοπούλου, Τζέι Αμπντο.

Είδος: Δράμα

Διάρκεια: 97 λεπτά.

Την ταινία την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ