Στις 16-4 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Ξεκινήματα" της Ζανέτε Νόρνταλ, με τη μοναδική Τρίνε Ντίρχολμ

Από την εταιρεία διανομής Weirdwave, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 16 Aπριλίου 2026, η ταινία "Ξεκινήματα-Beginnings" της Ζανέτε Νόρνταλ, με τη μοναδική Τρίνε Ντίρχολμ.

Η ταινία είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 12 ετών (Κ12).

Και αν ο τίτλος της φαίνεται γνωστός, είναι γιατί επρόκειτο για το φιλμ που είχε ανακοινώσει πως θα πρόβαλλε τελευταίο τη φετινή περίοδο η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στις 6 και 7-4 στο σινέ Πάνθεον αλλά τελευταία στιγμή έγινε αλλαγή και στη θέση του προβλήθηκε η ταινία "Δύο Εισαγγελείς".

Μία τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τα νέα ξεκινήματα, την πιο απρόβλεπτη στιγμή. Ένας ακόμα ρόλος ζωής για την απόλυτη σταρ του δανέζικου σινεμά.

Η συγκεκριμένη ταινία έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Πανόραμα του 75ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Bερολίνου και στην Ελλάδα προβλήθηκε στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου αγαπήθηκε πολύ από το κοινό.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η Έινε και ο Τόμας, πρόκειται να πάρουν διαζύγιο, αλλά τα παιδιά τους δεν το γνωρίζουν. Ο Τόμας είναι έτοιμος να μετακομίσει με τη νέα του σύντροφο, όταν ξαφνικά η Έινε παθαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Ώσπου να αναρρώσει η μητέρα, το ζευγάρι αποφασίζει να ζήσει ξανά κάτω από την ίδια στέγη. Καθώς αντιμετωπίζουν αυτή τη νέα περίπλοκη πραγματικότητα, ανακαλύπτουν την ελπίδα με τον πιο απρόσμενο τρόπο...

Ρεσιτάλ ηθοποίας από την 53χρονη Δανή ηθοποιό Τρίνε Ντίρχολμ-Trine Dyrholm ("Η Βασίλισσα της Καρδιάς", "The Girl with the Needle-Το Κορίτσι με τη Βελόνα") στον ρόλο μιας δυναμικής γυναίκας, ικανής επαγγελματία και τρυφερής μητέρας, που, όταν όλα μοιάζουν να καταρρέουν, και παρά τον επώδυνο επικείμενο χωρισμό της, πασχίζει να ανακτήσει τον παλιό της εαυτό και να σταθεί –κυριολεκτικα και μεταφορικά- στα πόδια της

Ευθύ, θαρραλέο, τρυφερό και αδυσώπητο, το ώριμο γυναικείο βλέμμα της σκηνοθέτριας εστιάζει με κατανόηση σε κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά, χωρίς επικριτική διάθεση, ανιχνεύοντας την αστείρευτη δυναμική κάθε τέλους να γίνεται μία νέα αρχή.

Πέντε χρόνια μετά τους συγκλονιστικούς "Αγριότοπους", που προβλήθηκαν στην Ελλάδα επί πανδημίας, η Ζανέτε Νόρνταλ επιστρέφει για άλλη μια φορά στη Μπερλινάλε αλλά και στη σκανδιναβική παράδοση του δράματος «δωματίου», για να το αναθεωρήσει και να το απογειώσει. Στη δεύτερη (2η) μεγάλου μήκους ταινία της, πρωταγωνιστεί η απόλυτη σταρ του δανέζικου σινεμά Τρίνε Ντίρχολμ, γνωστή μας από το υποψήφιο για Όσκαρ "Το κορίτσι με τη βελόνα" (που στην Πάτρα είχε προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη), στο πλευρό του Ντέιβιντ Ντέντσικ (No Time To Die).

Τα «Ξεκινήματα» είναι μια βαθιά συγκινητική εξερεύνηση της ταυτότητας, της αγάπης και της ανθεκτικότητας. Η ταινία αφηγείται μια ιστορία που στην πραγματικότητα υμνεί τη ζωή. Μιλάει για το πώς κάποιος μπορεί να χάσει τον εαυτό του, αλλά να τον ξαναβρεί μέσα από την αγάπη που δίνει και λαμβάνει, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές.

Μία ταινία, που παρά το σκληρό θέμα της, χαρίζει ένα βαθυ αίσθημα αισιοδοξίας...

"Ξεκινήματα" (“BEGYNDELSER”, ΔΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ, 2025, 96 λεπτά).

Σκηνοθεσία: Ζανέτε Νόρνταλ

Σενάριο: Ζανέτε Νόρνταλ, Ράσμους Μπιρτς

Ηθοποιοί: Τρίνε Ντίρχολμ, Ντέιβιντ Ντέντσικ, Μπιόρκ Στορμ, Γιοχάνε Λουίζ Σμιτ.

*Η ταινία ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ