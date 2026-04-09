Πάτρα-Πολύεδρο: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 14 -18 Απριλίου 2026

Την Πέμπτη 16-4 στις 8 το βράδυ ξεκινά ο Κύκλος Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος», Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη & το μέλλον
Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της νέας εβδομάδας 14 -18 Απριλίου 2026 στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα έχει ως εξής:
Κατ' αρχάς συνεχίζεται η έκθεση «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III», μία Ομαδική εικαστική έκθεση ενώ την Πέμπτη 16-4 στις 20.00 θα γίνει η Έναρξη του Κύκλου Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος» Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη & το μέλλον. Ομιλητής θα είναι: ο Πατρινής καταγωγής Γεώργιος Χρούσος, Ακαδημαϊκός Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Επικεφαλής στην έδρα της UNESCO για την Εφηβική Υγεία & Ιατρική, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur.
Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάριος Ζαφειρόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Σάββατο 18-4-2026 στις 10.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι, «Το βιβλίο των βιβλίων», Εκπαιδευτική δράση για παιδιά.
Το Πολύεδρο όπου υπεύθυνοι του είναι η Όλγα Νικολοπούλου και ο Κωστής Καπέλας, εύχεται σε όλους Καλή Ανάσταση, με υγεία, αγάπη και ειρήνη!!!
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr