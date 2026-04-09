Πάτρα-Πολύεδρο: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 14 -18 Απριλίου 2026

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της νέας εβδομάδας 14 -18 Απριλίου 2026 στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα έχει ως εξής:

Κατ' αρχάς συνεχίζεται η έκθεση «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III», μία Ομαδική εικαστική έκθεση ενώ την Πέμπτη 16-4 στις 20.00 θα γίνει η Έναρξη του Κύκλου Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος» Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη & το μέλλον. Ομιλητής θα είναι: ο Πατρινής καταγωγής Γεώργιος Χρούσος, Ακαδημαϊκός Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Επικεφαλής στην έδρα της UNESCO για την Εφηβική Υγεία & Ιατρική, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur.

Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάριος Ζαφειρόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Σάββατο 18-4-2026 στις 10.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι, «Το βιβλίο των βιβλίων», Εκπαιδευτική δράση για παιδιά.

Το Πολύεδρο όπου υπεύθυνοι του είναι η Όλγα Νικολοπούλου και ο Κωστής Καπέλας, εύχεται σε όλους Καλή Ανάσταση, με υγεία, αγάπη και ειρήνη!!!

