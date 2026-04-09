Η ταινία "A Useful Ghost-Χρήσιμα Φαντάσματα" στις 16 Απριλίου στις Ελληνικές αίθουσες

Την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 σε διανομή της Neo Films, θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία με τίτλο "Χρήσιμα Φαντάσματα - A Useful Ghost" σε σκηνοθεσία Ρατσαπούμ Μπουνμπουντσατσόκε.

Ένας άντρας έρχεται αντιμέτωπος με την απροσδόκητη επιστροφή της νεκρής συζύγου του ως πνεύμα μέσα σε μια ηλεκτρική σκούπα. Καθώς πασχίζει να διατηρήσει ζωντανό τον δεσμό τους, συγκρούεται με την οικογένειά του και με μια κοινωνία που αρνούνται να αποδεχτούν την παρουσία της, αντιδρώντας με φόβο και χλευασμό.

Μια σουρεαλιστική αλληγορία που εξερευνά το πολύπλοκο πένθος, τις αμυδρές αναμνήσεις και την αναζήτηση νοήματος μέσα από την αγάπη μετά την απώλεια από τον πρωτοεμφανιζόμενο Ταϊλανδό σκηνοθέτη Ρατσαπούμ Μπουνμπουντσατσόκε, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής του 78ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών και συγκρίθηκε από το Screen International με τον δικό μας σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο.

«Αν ο Γιώργος Λάνθιμος μεταφερόταν στην Ταϊλάνδη η επόμενη ταινία του θα μπορούσε να μοιάζει με τα Χρήσιμα Φαντάσματα»-Screen International.

«Ένα χιουμοριστικό και στοιχειωτικό διαμάντι που δύσκολα ξεχνιέται» - The Wrap.

Σκηνοθεσία: Ρατσαπούμ Μπουνμπουντσατσόκε.

Ηθοποιοί: Ντάβικα Χόρνε, Γουισαρούτ Χιμμαράτ, Απασίρι Νιτιμπόν.

Είδος: Μαύρη Κωμωδία

Προσέλευση: Ταϊλάνδη

Διάρκεια: 130 λεπτά.

Έτος παραγωγής: 2025.

Η ταινία ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ