Στις 24 - 26 Απριλίου οι Εορτασμοί της 197ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου

Ο Δήμος Ναυπακτίας θα εορτάσει με λαμπρότητα στις 24-26 Απριλίου 2026 την 197η Επέτειο της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου με σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνονται με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη και του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος».

Αναλυτικά το Πρόγραμμα των Εορτασμών έχει ως εξής:

Παρασκευή 24 Απριλίου

8:00 μ.μ. Η Απελευθέρωση της Ναυπάκτου ως στρατηγικό ορόσημο στην Ελληνική Επανάσταση.

Κων/νος Θ. Λαμπρόπουλος, Ανώτερος Στρατηγικός Αναλυτής Κέντρου Μελετών Ασφαλείας της Γενεύης-Ιστορικός. Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

Σάββατο 25 Απριλίου

7:00 μ.μ.

Συγκέντρωση των συμμετεχόντων για τη βραδινή πομπή των αρματωμένων, παραλία Ψανής (Φλοίσβος).

8:00 μ.μ.

Εκκίνηση πομπής από την παραλία Ψανής - μετάβαση στον δυτικό βραχίονα του ενετικού λιμανιού με τη συνοδεία Φιλαρμονικών.

Συμμετέχουν:

- Αντιπροσωπεία Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος» με το λάβαρο.

- Αλκυόνη - Σύλλογος ΑΜΕΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας.

- Αντιπροσωπείες Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ναυπάκτου & Αντιρρίου.

- Τοπικοί Πολιτιστικοί Σύλλογοι.

- Πολιτιστικοί και Αναβιωτικοί Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.

- Ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος».

Τελετάρχης και συντονιστής πομπής: κ. Αντώνης Μπέκος, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, με την αρωγή εθελοντών.

Παρουσίαση - εκφώνηση: Δρ. Ισμήνη Καβαλλάρη, Διευθύντρια Σ.Δ.Ε. Ναυπάκτου.

8:30 μ.μ. Πέρας πομπής.

Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου

Χαιρετισμοί:

- Από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου & Αγ. Βλασίου κ.κ. Ιερόθεο.

- Από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

- Από την Πρόεδρο του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος», κ. Μαρία Σαγώνα.

8:45 μ.μ.

Δρώμενο με θέμα: Θεατρική προσέγγιση στιγμών του Αγώνα των Ελλήνων Οπλαρχηγών για την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου. Άφιξη του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια.

Από τα μέλη του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος».

Συγγραφή - Διάλογοι - Αφήγηση: Γεώργιος Κουρκούτας, Φιλόλογος, Ιστορικός

Επιμέλεια και υπεύθυνη του δρώμενου: κ.Μαρία Σαγώνα - Πρόεδρος Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών «Έπαχτος».

Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Παπαναστασόπουλος, Δημοτικός Υπάλληλος.

Κυριακή 26 Απριλίου

7:30 π.μ.

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου.

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Δημητρίου

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα γίνει μετάβαση στο Ίδρυμα Δημητρίου & Αίγλης Μπότσαρη

(πλησίον λιμένος).

10:30 π.μ.

Επιμνημόσυνη Δέηση στη μνήμη των πεσόντων της Απελευθέρωσης.

Κατάθεση στεφάνων.

11:00 π.μ.

Χαιρετισμοί από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεο, τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα, και τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας.

11:30 π.μ.

Απονομή βραβείων μαθητικού διαγωνισμού ποίησης με θέμα την Απελευθέρωση της Ναυπάκτου από τους Τούρκους.

Τον πανηγυρικό λόγο με θέμα: «Το παρελθόν ως πυξίδα του παρόντος και του μέλλοντος» θα εκφωνήσει ο κ. Πέτρος Πιτσιάκκας, φιλόλογος, M.Ed, Διευθυντής 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου.

Απονομή αναμνηστικών στους εκπροσώπους των Συλλόγων.

Τελετάρχης ορίζεται η κα Ιωάννα Κωστή, Δημοτική Υπάλληλος.