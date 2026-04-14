Πάτρα-Επίκεντρο+: "Μιλήστε ελεύθερα", 3 τελευταίες παραστάσεις

Τρεις (3) τελευταίες παραστάσεις για την καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» σε σκηνοθεσία του Μίλτου Νίκα έχουν προγραμματιστεί να δοθούν την Παρασκευή 17, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 στο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου, στην Πάτρα.

Η παράσταση «Μιλήστε Ελεύθερα» είναι βασισμένη στο έργο του Νικολάι Άλντο «Η κυρία και ο υπάλληλος» και είναι μια συμπαραγωγή του Επίκεντρο+ και της ANTARTS AMKE, η οποία ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 6 Μαρτίου και έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές του κοινού.

Λίγα λόγια για το έργο

Μια μυστηριώδης γυναίκα εισβάλλει σε ένα υπουργικό γραφείο…

Τι είναι αυτό που μπορεί να ταράξει έναν κρατικό υπάλληλο μια συνηθισμένη μέρα;

Ένα τηλεφώνημα; Μια έρευνα ; Μια επίθεση στη Δημοκρατία ; Ή μήπως η συνείδησή του;

Η ζωή του τώρα κρέμεται στα χέρια της.

Είναι αλήθεια ή φάρσα;

Μια κωμωδία-σάτιρα που σκιαγραφεί το πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα από τη χαρακτηριστική καυστικότητα και ειρωνεία του συγγραφέα Νικολάι Άλντο.

Ένα καταιγιστικό ταξίδι δύο ανθρώπων που ξεκινά σε ένα γραφείο και καταλήγει στο μυαλό των θεατών, αναδεικνύοντας την ανάγκη να πάρουμε θέση για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Μίλτος Νίκας

Μετάφραση: Παλαιολόγος Χαλίδας

Σκηνικά – Κουστούμια: Δέσποινα Κολοκοτσά

Σχεδιασμός φώτων: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Πηνελόπη Χατζή

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης.

Οργάνωση παραγωγής: Παλαιολόγος Χαλίδας - Ίλια Ράγκου

Παίζουν οι: Χριστίνα Μπακαστάθη, Παλαιολόγος Χαλίδας.

Παραγωγή: Επίκεντρο+ & Antarts AMKE.

Τελευταίες παραστάσεις: 17 – 18 – 19 Απριλίου 2026

Ώρες: Παρασκευή - Σάββατο στις 21:15 & Κυριακή στις 20.00.

Διάρκεια: 75 λεπτά.

Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό 17€, Φοιτητικό/Ανέργων/Άνω των ετών 14€, Ομαδικό 12€, Ατέλεια 10€.

Πληροφορίες κρατήσεις: 2610 461050.

Προπώλσηση: Ticketservices.gr

