Η μουσική βιογραφική ταινία "Michael" για τον Μάικλ Τζάκσον, από 22-4 στις Ελληνικές αίθουσες

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 βγαίνει στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από την Tanweer, η μουσική, βιογραφική ταινία "Michael", Αμερικανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία του 60χρονου Αφροαμερικανού δημιουργού Antoine Fuqua ("Training Day-Ημέρα Εκπαίδευσης") και σενάριο του John Logan.

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Michael» (το διαφημιστικό πόστερ φιγουράρει στο φουαγιέ των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε) έκανε ήδη την πρεμιέρα της στο Βερολίνο ενώ στις αίθουσες των ΗΠΑ βγαίνει στις 24 Απριλίου 2026. Το φημολογούμενο κόστος του φιλμ ξεπερνάει τα 155 εκατ. δολάρια.

Η ταινία απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά (legacy) ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος, του ποπ σταρ Μάικλ Τζάκσον (1958-2009). Η ταινία ακολουθεί την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο και επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με κορυφαία σκηνική παρουσία, κάτι που συνέβη τη δεκαετία του 1980 με τεράστιες επιτυχίες όπως το "Thriller", το "Beat It" & το "Billie Jean".

Η ταινία του Antoine Fuqua, δημιουργού ταινιών όπως το "Southpaw" (2015), "The Magnificent Seven" (2016) και της τριλογίας "The Equalizer" (2014–2023) με τον Ντενζέλ Ουάσινγκτον, φωτίζει τόσο την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη-φαινόμενο, Μάικλ Τζάκσον όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία & μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά.

Στην ταινία "Michael" πρωταγωνιστεί ο 29χρονος Τζαφάρ Τζάκσον-Jaafar Jackson, γιος του 71χρονου Jermaine Jackson, αδελφού του Μάικλ Τζάκσον, στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο, ο οποίος κυκλοφόρησε το πρώτο του single, το "Got Me Singing" το 2019.

Επίσης παίζουν η Νία Λονγκ (Empire, The Best Man) στο ρόλο της μητέρας του Μάικλ Τζάκσον και η Λόρα Χάριερ (BlacKkKlansman, Spider - Man: Homecoming), ενώ ακόμη συμμετέχουν ο Μάιλς Τέλερ (Top Gun: Maverick , Whiplash) στο ρόλο του John Branca, δικηγόρου & μάνατζερ, καθώς και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing, Rustin) στο ρόλο του πατέρα του Μάικλ Τζάκσον, Joe Jackson.

H 36χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια Κατ Γκράχαμ-Kat Graham ενσαρκώνει στην ταινία την σούπερ σταρ Νταϊάνα Ρος, ίνδαλμα και φίλη του εκλιπόντα Μάικλ Τζάκσον.

Την ταινία υπογράφει σκηνοθετικά ο Αντουάν Φουκουά, ο βραβευμένος δημιουργός των «Training Day», «Olympus Has Fallen» και της σειράς ταινιών «The Equalizer», σε σενάριο του τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ, Τζον Λόγκαν (Gladiator, The Aviator).

Να προσθέσουμε πως η συγκεκριμένη ταινία ήταν στα σκαριά από τον Νοέμβριο του 2019.

Παραγωγοί είναι οι Graham King, John Branca και John McClain.

Διάρκεια: 127 λεπτά.

Aπ' όσο είδαμε, η πρεμιέρα της ταινίας «Michael» στην Αθήνα, θα γίνει στα VIllage Cinemas @The Mall Athens στο Μαρούσι, την Δευτέρα 20 Απριλίου στις 20:00.

