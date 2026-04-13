Πάτρα: Ξαναρχίζουν τα Φιλολογικά Βραδινά με ομιλία της δημοσιογράφου Χρυσής Κοσμάτου

Μετά από μια ολιγοήμερη διακοπή λόγων των εορτών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα , ξαναρχίζουν την προσεχή Δευτέρα 20η Απριλίου και ώρα 7 μ.μ. οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Εταιρεία Λογοτεχνών , τα γνωστά ανά Δευτέρα Φιλολογικά βραδινά, που γίνονται στην αίθουσα της αίθουσας της Στέγης Γραμμάτων ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ και με τη συνεργασία της.

Τη Δευτέρα 20η Μαΐου θα μιλήσει η Δημοσιογράφος Χρυσή Κοσμάτου με θέμα:

"Aνδρέας Καρκαβίτσας (1865-1922) Ο Περιηγητής πεζογράφος Ανατολής και Δύσης"

Η ομιλία της Χρυσής Κοσμάτου είναι ενταγμένη στις προγραμματισμένες από τη Εταιρεία Λογοτεχνών εκδηλώσεις της περιόδου Νοέμβριος 2025-Μαιος 2026 .

Οι εκδηλώσεις της Εταιρείας θα συνεχιστούν και θα τελειώσουν γι’ αυτή την περίοδο την 25η Μαΐου και θα ξαναρχίσουν το Φθινόπωρο.

Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λεωνίδας Μαργαρίτης.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.