Δροσιά Τριταίας: Πασχαλινή εκδήλωση στο εκκλησάκι του Αγίου Ζωοδότη από τον σύλλογο «Οι Γιαννιάδες»

Ο Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες» πραγματοποιεί πασχαλινή εκδήλωση στο εκκλησάκι του Αγίου Ζωοδότη.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Δροσιάς Τριταίας «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» αναφέρει τα εξής:

Σας Προσκαλούμε τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου 2026, στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ζωοδότη, Δροσιά Τριταίας για να γιορτάσουμε την «Ανάσταση του Κυρίου μας».

Μετά την Θ. Λ. που θα γίνει στο γραφικό εκκλησάκι, ο Σύλλογός μας θα προσφέρει Κεράσματα, με τσούγκρισμα Πασχαλιάτικων αυγών.

Το εκκλησάκι του Αγίου Ζωοδότη, βρίσκεται σε ένα καταπράσινο λόφο, υψόμετρο 680 μέτρα με ορατότητα 360 ο.

Στον προαύλιο χώρο του υπάρχει ένα Υπερ-αιωνόβιο Πουρνάρι με περίμετρο 3,00 μέτρα. Το Πουρνάρι ανήκει σε ένα σπάνιο είδος, που στον Ελλαδικό χώρο υπάρχουν ελάχιστα, με ονομασία του είδους: «Ίλεξ ο Οξύφυλλος ή Αρκουδοπούρναρο», το οποίο ανθίζει κατά την περίοδο του χειμώνα και καρποφορεί κίτρινους καρπούς.

Μέσα στις προτεραιότητες του Συλλόγου είναι να αναδείξει αυτά τα υπερ- αιωνόβια δέντρα που βρίσκονται στο χωριό μας και ξεπερνούν τα πέντε.

Τις ευχές σε όλους σας για: «Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα»