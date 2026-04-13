Γραμμές Τέχνης: Θεατρικές παραστάσεις Κωδικός «Μίστερ Μπάμπα»

Η θεατρική ομάδα «Ιδρώμενα» συνεχίζει τα θεατρικά της χιλιόμετρα! Η ομάδα αποτελείται από δρομείς μεγάλων αποστάσεων (μαραθωνοδρόμους), με κοινό γνώρισμα την αγάπη τους για το θέατρο και φυσικά τον αθλητισμό, εξ ου και το όνομά της «Ιδρώμενα» - Ιδρώτας και Δρώμενα. Ξανά στο σανίδι με ένα νέο έργο.

Ο Νώντας Φωκάς -συναθλητής κι ο ίδιος- γράφει κι αυτό το κείμενο. Το σκηνοθετεί επίσης. Οι προσδοκίες της ομάδας υψηλές. Όπως και στα προηγούμενα έργα. Που άρεσαν πολύ και πέτυχαν τους στόχους. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη της πορεία, παρουσιάζει ένα έργο χαρακτήρων αυτή τη φορά. Ένα έργο, που τα πρόσωπα αυτοαναιρούνται και αναδύονται δυναμικά την ίδια στιγμή. Τα κωμικά στοιχεία εναλλάσσονται με τα τραγικά, οι προσδοκίες με τις απογοητεύσεις.

Το έργο «Κωδικός Μίστερ Μπάμπα» ανεβαίνει μετά το Πάσχα με την προσδοκία να διασκεδάσει, να ιντριγκάρει και να εκπλήξει. Αυτά ακριβώς, δηλαδή που έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτήρες εύθραυστοι, σίγουροι και ταυτόχρονα ευάλωτοι, που αναλώνονται σε αμφίβολες διεκδικήσεις. Ηγούνται και άγονται. Ελπίζουν. Αγωνιούν για το αύριο χάνοντας το σήμερα. Μεγεθύνουν τις λεπτομέρειες και μικραίνουν τα σημαντικά. Μαζί και τον εαυτό τους. Κάποιοι όμως κερδίζουν από όλο αυτό! Έτσι γίνεται... Γιατί οι αδυναμίες είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Και αν στοχοποιηθούν, τότε…

Μια σπονδυλωτή κωμωδία, ανατρεπτική. Γιατί, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έχει και τα καλά του αυτό!

Συντελεστές:

Κείμενα- Σκηνοθεσία: Φωκάς Νώντας

Παίζουν:

Μπαρμπετάκης Αντώνης, Ζαφείρης Κώστας, Γραμμένος Γιώργος, Γιαμαρέλου Μαρία, Λάμπος Κώστας, Βουδούκης Θεόδωρος, Καζαμαριώτης Κώστας, Ξούλου Βασιλική, Χρυσανθακοπούλου Λίλα, Αθανασάτου Ελισάβετ

Σκηνικά: Καζαμαριώτης Κώστας

Εφέ φωτισμού: Γιωτόπουλος Κώστας

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6995737355

Ιστορικό ομάδας «Ιδρώμενα»

Η θεατρική ομάδα «Ιδρώμενα» ιδρύθηκε το 2018 από μια παρέα δρομέων μεγάλων αποστάσεων (μαραθωνοδρόμοι), οι οποίοι βρέθηκαν στο νησί Κάλαμο για ένα διήμερο φεστιβάλ αγώνα δρόμου και καλλιτεχνικών δρώμενων. Εκεί, ο αείμνηστος συναθλητής και φίλος Χριστόφορος Δουραμάνης, έδωσε το έναυσμα για μια περαιτέρω καθημερινή συνάντηση, εκτός από τις δρομικές προπονήσεις: Να «τρέξουμε» και σ΄ έναν άλλο στίβο, με κοινό γνώρισμα και αφετηρία την αγάπη για το θέατρο.