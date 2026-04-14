Πάτρα: «Ο Δράκος Χρόνος» επιστρέφει στο Μηχανουργείο στις 17 και 18 Απριλίου

Το θεατρικό έργο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Κώστα Μπουλμπασάκου, «Ο Δράκος Χρόνος», επιστρέφει στη σκηνή του Μηχανουργείου για δύο μοναδικές παραστάσεις, στις 17 και 18 του μηνός, με αφορμή τη τραγική επέτειο της τρομοκρατικής έκρηξης της 19ης Απριλίου 1991 στην Πάτρα.

Πρόκειται για ένα θέατρο ντοκουμέντο όπου συνυπάρχουν η ποίηση και η ερευνητική δημοσιογραφία μέσα από δημοσιεύματα των εφημερίδων: Ριζοσπάστης, Τα Νέα, Το Βήμα, Μακεδονία, Γεγονότα και Πελοπόννησος, στοιχεία από τηλεοπτικό ρεπορτάζ και ραδιοφωνικές ενημερωτικές εκπομπές.

ΠΟΙΗΣΗ: Αξιοποιούνται (ακούγονται) ποιήματα των Διονύση Καρατζά, Γιάννη Παππά, Γιάννη Χρυσανθόπουλου και Αζίζ Νεσίν.

Η παράσταση ανεβαίνει με τη στήριξη του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ.

Ανάλυση

Ο «Δράκος Χρόνος» αναδύεται ως ένα υπαρξιακό δράμα υψηλής ποιητικής έντασης. Η αφήγησή του, αιωρούμενη ανάμεσα στην παραίσθηση και την πραγματικότητα, υφαίνει ένα σκηνικό σύμπαν ρευστό και αμφίσημο, οδηγώντας τον θεατή σε μια κορύφωση συγκλονιστική, εκεί όπου ο Χρόνος απογυμνώνεται από την παντοδυναμία του. Από αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος, μετατρέπεται σε μάρτυρα — και τελικά σε κατηγορούμενο — αφήνοντας πίσω του ένα τοπίο γεμάτο ρωγμές μνήμης, απώλειας και θνητότητας, αλλά και ερωτήματα που αρνούνται να σιγήσουν.

Στο έργο, ο Χρόνος παύει να είναι μια άπιαστη, αφηρημένη έννοια. Ενσαρκώνεται ως ένας τραγικός ήρωας, μια ύπαρξη ραγισμένη, που κουβαλά μέσα της θραύσματα μνήμης και σκιές παραισθήσεων. Περιπλανιέται στη ΜΕΘ ενός νοσοκομείου, ανάμεσα σε ψυχρά μόνιτορ και φιάλες ορού, σαν να αιωρείται σε έναν χώρο όπου η ζωή και η φθορά συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία.

Κι όμως, το σκηνικό αυτό δεν περιορίζεται σε έναν νοσοκομειακό θάλαμο, μεταμορφώνεται σε πεδίο μιας αδιάκοπης, σχεδόν κοσμικής σύγκρουσης, εκεί όπου η Μνήμη αντιστέκεται πεισματικά στη Λήθη. Μέσα σε αυτή την υπαρξιακή αλληγορία, ο Χρόνος παλεύει να αγγίξει την αλήθεια που διαθλάται, τη δικαιοσύνη που μετατοπίζεται, και τη λήθη που άλλοτε τρομάζει κι άλλοτε υπόσχεται λύτρωση.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Κώστας Μπουλμπασάκος

Σκηνοθεσία: Γεράσιμος Ντάβαρης

Σκηνογραφία-Κοστούμια: Γεράσιμος Ντάβαρης

Ειδικές κατασκευές: Φώτης Στεργίου

Φωτισμοί: Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Φωτογράφηση παράστασης : Μαρία Κοσσυφίδου

Φωτογραφία αφίσας: Δημήτρης Μήτσης

Αφίσα: CON ART

Παίζουν: Γεράσιμος Ντάβαρης, Έλενα Παλούμπη, Διονυσία Καραμπουρνιώτη, Γεωργία Μασσαρά, Αντριάννα Μαγιάκη, Αγγελική Γκολφινοπούλου, Τζίνα Κολλιοπούλου.

Απαγγελία ποίησης ( Ηχογραφημένη ): Γεράσιμος Ντάβαρης, Μαρία Κατσάμπα, Διονυσία Καραμπουρνιώτη.

Παραστάσεις: Παρασκευή 17 Απριλίου, Σάββατο 18 Απριλίου.

Ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 21:15, Σάββατο 20:30,

Εισιτήρια: 12 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ προπώληση-μειωμένο-ομαδικό.

Προπώληση: Στο ταμείο του θεάτρου



Τηλέφωνο επικοινωνίας-κρατήσεων 6937492516

Παραγωγή ΑΝΤΙΜΕΤΡΟ ΑΜΚΕ

Ευμήλου 2-4 Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού-Θέατρο Τέχνης