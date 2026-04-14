Θλίψη για τον 56χρονο Κλεάνθη Χρηστ. Χαραλαμπόπουλο που έφυγε από τη ζωή

Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Κλεάνθη Χρηστ. Χαραλαμπόπουλου σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ο εκλιπών εργαζόταν ως σωφρονιστικός υπάλληλος στο Κατάστημα Κράτησης Αγ. Στεφάνου έξω από την Πάτρα.

Ήταν παντρεμένος με την Ευγενία το γένος Παρακεντέ και πατέρας δύο παιδιών, του Χρήστου και του Ανδρέα. Αδελφός της συζύγου του, είναι ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Παρακεντές.

Ο Κλεάνθης Χρηστ. Χαραλαμπόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας από το οποίο δεν κατάφερε να βγει νικητής. Κατέληξε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» όπου νοσηλευόταν.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου 2026 στις 15.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Χαϊκάλι.

Η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 14.30 το μεσημέρι.

Η είδηση του θανάτου του Κλεάνθη Χαραλαμπόπουλου λύπησε όσους τον γνώριζαν και τον εκτιμούσαν. Ήταν ένας καλός οικογενειάρχης, ο οποίος αγαπούσε πολύ και τον τόπο του, το Χαϊκάλι Αχαΐας.