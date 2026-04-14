Πύργος: «Έφυγε» ο Γιάννης Τσούκας στα 50 του χρόνια- Ο οπερατέρ που αποτύπωνε τη ζωή μέσα από τον φακό του

Η είδηση του θανάτου του Γιάννη Τσούκα έπεσε σαν κεραυνός. Για όλους όσοι τον γνώρισαν, για δημοσιογράφους και τεχνικούς στην Ηλεία, δεν είναι απλώς ένα δυσάρεστο γεγονός.

Είναι ένα σοκ που δύσκολα γίνεται αποδεκτό. Σαν ένα κακόγουστο αστείο που αρνείσαι να πιστέψεις ότι είναι αληθινό. Κι όμως… ο Γιάννης, δεν είναι πια ανάμεσά μας, αναφέρει το patrisnews.com.

Έφυγε πρόωρα, λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια σιωπή που πονά. Η μητέρα του ήταν εκείνη που τον βρήκε, το απόγευμα της Τρίτης, στο κρεβάτι του χωρίς τις αισθήσεις του. Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα, η διακομιδή στο νοσοκομείο του Πύργου έγινε με αγωνία, αλλά η ελπίδα… είχε ήδη χαθεί. Οι γιατροί απλώς επιβεβαίωσαν το θάνατό του.

Η μάχη που έδινε σιωπηλά

Τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης έδινε τη δική του μάχη. Προβλήματα υγείας τον είχαν απομακρύνει από την καθημερινότητα, τον είχαν κρατήσει μακριά από τους ανθρώπους και τη δουλειά που αγαπούσε. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε αφήσει το αποτύπωμά του, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή του. Κι όμως, δεν το έβαλε κάτω. Με πείσμα και δύναμη, προσπαθούσε να επιστρέψει.

Και τον τελευταίο μήνα είχε αρχίσει ξανά να στέκεται στα πόδια του -κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είχε γυρίσει στη δουλειά, προσπαθούσε να ξαναβρεί τον ρυθμό του, να ενταχθεί ξανά σε όσα του είχαν λείψει. Εκεί που φαινόταν πως η ζωή του έδινε μια δεύτερη ευκαιρία, ήρθε το τέλος. Σιωπηλό, άδικο, ακατανόητο.

Μια πορεία ζωής πίσω από την κάμερα

Ο Γιάννης Τσούκας δεν ήταν ένας απλός επαγγελματίας. Ήταν από εκείνους που άφησαν το αποτύπωμά τους στον χώρο της τηλεόρασης και της εικονοληψίας στην Ηλεία. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος το ρεπορτάζ.

Για τέσσερα χρόνια υπήρξε ενεργό μέλος της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, καλύπτοντας κυρίως εξωτερικά ρεπορτάζ και σημαντικά γεγονότα της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως φωτορεπόρτερ στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα ilialive, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη δουλειά του και παραμένοντας ενεργός μέχρι και το πρόσφατο διάστημα της επιστροφής του.