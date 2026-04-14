Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΝΤ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-4-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΓΚΑΕΛ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΙΡΙΔΑ, ΔΑΦΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΖΩΗ χήρα ΧΡ. ΞΥΠΟΛΙΑ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΖΩΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ χήρα ΒΑΣ. ΦΡΑΓΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Ο ΥΙΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΜΙΧ. ΣΚΑΝΔΑΜΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4/2026 & ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΜΑΡΙΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΜΕΛΙΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΙΧΑΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΧΑΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΣΤΕΦΑΝΙΑ (χήρα) ΓΕΡΑΣ. ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΒΕΛΛΙΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΟ ε.α. - ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΛΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΕΛΛΗ χήρα ΔΗΜ. ΒΕΛΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΥΦΤΑΚΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------
