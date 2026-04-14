Μεγάλη διεθνής πορεία για τον “Καποδίστρια” του Γιάννη Σμαραγδή

Μεγάλη διεθνής πορεία ακολουθεί η κινηματογραφική παραγωγή “Καποδίστριας” σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σμαραγδή, ένα φιλμ που στη χώρα μας από τα Χριστούγεννα που κυκλοφόρησε στις αίθουσες, εντυπωσίασε, προκάλεσε συζητήσεις και έκοψε περισσότερα από 800.000 εισιτήρια.

Ένας δυναμικός φόρος τιμής στην ελληνική ιστορία και ταυτότητα φτάνει στο παγκόσμιο κοινό, αναφέρει ανακοίνωση της Tanweer. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της στην Ελλάδα, η ταινία “Καποδίστριας” του διεθνώς αναγνωρισμένου σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή ("Καβάφης", "Ελ Γκρέκο"), διαγράφει διεθνή πορεία με προβολές σε όλη την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική, με αποκορύφωμα μια παράλληλη μονοήμερη κινηματογραφική εκδήλωση σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 22 Απριλίου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, το κοινό σε όλη την Βόρειο Αμερική θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει τον “Καποδίστρια” σε πάνω από 600 κινηματογραφικές αίθουσες για μία μόνο ημέρα, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.

Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο των προβολών, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Αντώνης Μυριαγκός που υποδύεται με εξαιρετικό τρόπο τον Ιωάννη Καποδίστρια, θα παρευρεθεί στο Pickwick Theatre, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να τον γνωρίσει από κοντά.

Των προβολών της 22ας Απριλίου θα έχει προηγηθεί σειρά ειδικών εκδηλώσεων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αποκλειστικών previews στο Σικάγο και στο Σαν Φρανσίσκο.

Στο Σικάγο, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας σε συνεργασία με το Hellenic Foundation, το Pickwick Theatre και το Hellenic Film Society USA, θα φιλοξενήσει την προβολή στο πλαίσιο της σειράς CineΕλλάδα. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 16 Απριλίου 2026, στο Pickwick Theatre στο Park Ridge.

Η εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο θα παρουσιαστεί από το UHAS και το San Francisco Greek Film Festival και θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2026, στο Century Redwood City Cinemark Theatres.

Στο πλαίσιο αυτών των ξεχωριστών βραδιών, 12 Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς της Ελλάδας, πρόκειται να παρευρεθούν ως επίτιμοι προσκεκλημένοι, καθιστώντας αυτές τις προβολές μοναδικές και αξέχαστες.

Το ταξίδι συνεχίζεται σε Καναδά, Ευρώπη και Αυστραλία

Η ταινία επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία, φτάνοντας στις μεγάλες κινηματογραφικές αίθουσες του εξωτερικού.

· Γερμανία, Αυστρία & Ελβετία: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ταινίας ξεκινά με ειδικές προβολές στη Στουτγκάρδη και το Ρόιτλινγκεν (16 Απριλίου), όπου ο πρωταγωνιστής Αντώνης Μυριαγκός θα συμμετάσχει σε συζήτηση (Q&A) με το κοινό. Θα ακολουθήσουν προβολές στη Ζυρίχη (19 & 26 Απριλίου), καθώς και στη Λωζάνη (19 Απριλίου), υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Γενεύη.

· Ηνωμένο Βασίλειο: O “Καποδίστριας” θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους της Μεγάλης Βρετανίας στις 12 Ιουνίου 2026.

· Καναδάς: Από τις 24 Απριλίου, η ταινία θα προβάλλεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, μεταφέροντας το μήνυμα του Καποδίστρια στην καρδιά της Βόρειας Αμερικής.

· Αυστραλία: Με επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας τις 7 Μαΐου, το κοινό της Μελβούρνης με την μεγάλη κοινότητα ομογενών, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει νωρίτερα την ταινία στο ιστορικό The Astor Theatre στις 29 Απριλίου και 3 Μαΐου, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για το Σίδνεϊ.

*Τη διεθνή διανομή της ταινίας έχει αναλάβει η Tanweer Universe.

Οι φωτ. που μας εστάλησαν από την εταιρεία έχουν credit: Leonidas Zarkos.

