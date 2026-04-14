Πασχαλινό box office: 1ο και πάλι το «Super Mario Galaxy: Η Ταινία»

Το παιδικό φιλμ «Super Mario Galaxy: Η Ταινία» των Άαρον Χόρβαθ & Μάικλ Τζελενίκ, κράτησε τα πρωτεία & το Πασχαλινό πενθήμερο 9 έως 13 Μαρτίου 2026 στο εγχώριο box office.

Παρά τη μειωμένη κίνηση στις κινηματογραφικές αίθουσες λόγω & των ημερών (την Μεγάλη Παρασκευή και στην Πάτρα δεν λειτούργησαν τα σινεμά), το «Super Mario Galaxy: Η Ταινία», έκοψε σε 154 αίθουσες πανελλαδικά, 7.322 εισιτήρια & συνολικά μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής, έχει φτάσει τα 75.907 εισιτήρια.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε το flix.gr, το σύνολο των εισιτηρίων του τετραημέρου από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα μόλις που ξεπερνάει τις 20.000 εισιτήρια, σε ένα χαμηλό που ορίζει και το φινάλε της χειμερινής περιόδου και την απαρχή της θερινής σαιζόν.

Να προσθέσουμε πως το "The Super Mario Galaxy Movie" σαρώνει στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 628,6 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.com.

Τη 2η θέση στο εγχώριο box office πήρε το «The Drama» με την Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον, κόβοντας σε 78 αίθουσες πανελλαδικά (στην Πάτρα προβάλλεται στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε), 3.473 εισιτήρια μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα & συνολικά μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα έχει φτάσει τα 31.659 εισιτήρια. Οι εισπράξεις του φιλμ "The Drama" στο εξωτερικό ανέρχονται μέχρι στιγμής στα 43,2 εκατ. δολάρια.

Στην 3η θέση βρέθηκε η εντυπωσιακή όαο και πολύ συγκινητική ταινία «Αποστολή Χαίρε Μαρία» με τον Ράιαν Γκόσλινγκ σε μία σπουδαία ερμηνεία και στιγμή της καριέρας του, και την 47χρονη Γερμανίδα ηθοποιό Sandra Hüller των φιλμ "Ανατομία μιας πτώσης", "Τόνι Έρντμαν" και "Ζώνη Ενδιαφέροντος".

Το φιλμ "Project Hail Mary" των Φιλ Λορντ & Κρίστοφερ Μίλερ που στο εξωτερικό έχιε φτάσει τα 510,2 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις και ήδη ακούγεται ως ένα από τα φαβορί για τα Όσκαρ του 2027, έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα, 72.405 εισιτήρια.

Η Ελληνική κινηματογραφική παραγωγή "Τελευταία Κλήση" του Σέριφ Φράνσις προσεγγίζει τα 145.000 εισιτήρια πανελλαδικά ενώ από τις νέες ταινίες, ο «Μαγγελάνος» του Λαβ Ντίαζ με τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ (στην Πάτρα παίζεται στη Βέσο Μάρε), έκανε ένα αδύναμο σχετικά ξεκίνημα με 1.460 εισιτήρια σε 33 αίθουσες πανελλαδικά.

