Πρόγραμμα Options Cinemas: Από Μ. Πέμπτη 9-4 έως Τετάρτη του Πάσχα 15-4-2026

Μία ουσιαστικά, η καινούρια ταινία της ιδιαίτερης αυτής εβδομάδας, ο "Μαγγελάνος" με πρωταγωνιστή τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ

Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, την εβδομάδα από την Μ. Πέμπτη 9 έως και την Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 19.00 και στις 22.10 καθημερινά εκτός Μ. Παρασκευής και Μ. Σαββάτου, Αίθουσα 6 στις 21.00 την Μ. Πέμπτη και Κυριακή με Τρίτη του Πάσχα, και στις 16.30 μόνο το Μ. Σάββατο 11-4 "Μαγγελάνος-Magellan" Ο 47χρονος Μεξικανός ηθοποιός Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ("Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας") δίνει ζωή σε έναν τολμηρό και διορατικό θαλασσοπόρο του 16ου αιώνα, ο οποίος αναλαμβάνει μια ριψοκίνδυνη αποστολή με σκοπό να εξερευνήσει άγνωστες θάλασσες και να αποδείξει πως ο κόσμος εκτείνεται πολύ πέρα από όσα πίστευαν τότε. Μέσα από εξεγέρσεις, σκληρές δοκιμασίες και επικίνδυνες αναμετρήσεις, ο Μαγγελάνος αναδεικνύεται σε σύμβολο αντοχής και εξερευνητικού πνεύματος. Πρόκειται για μια δημιουργία του καταξιωμένου Φιλιππινέζου σκηνοθέτη Λαβ Ντίαζ-Lav Diaz, ο οποίος, αν και παραμένει πιστός στο ιδιαίτερο κινηματογραφικό του ύφος με τις αργές αφηγήσεις και τα εκτενή πλάνα, εδώ επιχειρεί μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση. Παίζουν οι Gael García Bernal, Ângela Azevedo, Amado Arjay Babon. Ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Φερδινάνδος Μαγγελάνος είχε γεννηθεί το 1480 και απεβίωσε στις 27 Απριλίου 1521. Διάρκεια φιλμ: 160 λεπτά. Διανομή: Tanweer.

Αίθουσα 7 στις 20.00 και στις 22.20 την Μ. Πέμπτη & από Κυριακή του Πάσχα έως Τετάρτη 15-4 "The Drama" Ο Τσάρλι και η Έμμα, τρελά ερωτευμένοι μεταξύ τους, είναι έτοιμοι να παντρευτούν. Μια απροσδόκητη αποκάλυψη για το παρελθόν τους, όμως, θα ανατρέψει την τελευταία εβδομάδα πριν το γάμο τους. Από τον Κρίστοφερ Μπόργκλι ("Ονειρικό Σενάριο"), με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια και Αλάνα Χάιμ. Διανομή: Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 106 λεπτά. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ είναι 26,2 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «The Drama» ξεκίνησε με 16.470 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 20.10 την Μ. Πέμπτη και από Κυριακή του Πάσχα έως Τετάρτη 15-4, Αίθουσα 2 στις 22.00 την Μ. Πέμπτη και από Κυριακή του Πάσχα έως Τετάρτη "Αποστολή Χαίρε Μαρία-Project Hail Mary" Ο καθηγητής φυσικών επιστημών Ράιλαντ Γκρέις ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία των βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του Spider-Verse franchise, Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ. Πρόκειται για μία περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό Καναδό σταρ Ράιαν Γκόσλινγκ (τον Κεν της κινηματογραφικής Barbie) και βασίζεται στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του συγγραφέα των New York Times, Άντι Γουέιρ. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 156 λεπτά. Η ταινία έχει πάει εξαιρετικά στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 425,4 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το «Αποστολή Χαίρε Μαρία» έχει κόψει έως & τις 5 Απριλίου 2026, 60.209 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr.

Αίθουσα 5 στις 21.30 την Μ. Πέμπτη και από Κυριακή έως Τετάρτη του Πάσχα "Undertone" Από τον Καναδό σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ίαν Τούασον έρχεται η τρομακτική ιστορία μιας podcaster υπερφυσικών ιστοριών, η οποία λαμβάνει μια σειρά από ανησυχητικά ηχητικά αρχεία. Ενώ παράλληλα φροντίζει την κωματώδη, ετοιμοθάνατη μητέρα της στο σπίτι των παιδικών της χρόνων, προσπαθεί να κατανοήσει όλα όσα ακούει για τον αόρατο τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδί. Από την οθόνη του υπολογιστή της, με τη μητέρα της να αργοπεθαίνει στον επάνω όροφο, η σκεπτικίστρια Evy Babic (Nina Kiri) αναλύει τις αινιγματικές ηχογραφήσεις μέσα από τα ακουστικά της, στη μέση της νύχτας, με τον θαυμαστή και από απόσταση συν-παρουσιαστή της Justin (Adam DiMarco), προσπαθώντας να κατανοήσουν τον αόρατο τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδάκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Καθώς η Evy αντιμετωπίζει τα δικά της περίπλοκα προσωπικά ζητήματα και οι podcasters πλησιάζουν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, μυστηριώδεις δυνάμεις αρχίζουν να διαχέονται από τα αρχεία ήχου στο περιβάλλον της Evy, επιταχύνοντας την ψυχολογική της κατάρρευση. Γυρισμένο στο σπίτι της παιδικής ηλικίας του Tuason στο Τορόντο και εμπνευσμένο από τη δική του εμπειρία ως φροντιστής, η ταινία «Undertone» βασίζεται στη φόρμουλα του micro-horror found-footage, χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνικές παραγωγής και σχεδιασμού ήχου, και αποτελεί το ντεμπούτο του Tuason στο βασίλειο του ακουστικού τρόμου. Διάρκεια: 94 λεπτά. Παίζουν οι Nina Kiri, Adam DiMarco, Michèle Duquet. Διανομή από Feelgood. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στις ΗΠΑ έχουν φτάσει τα 19,5 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το "Undertone" ξεκίνησε με 3.692 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 17.00 μόνο το Μ. Σάββατο & στις 19.20 και 21.50 την Μ. Πέμπτη & από Κυριακή έως Τετάρτη του Πάσχα, Αίθουσα 4 στις 20.20 την Μ. Πέμπτη και από Κυριακή έως Τετάρτη του Πάσχα "Τελευταία Κλήση" Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά & συγκεκριμένα την αληθινή ιστορία του Σορίν Ματέι που τάραξε την κοινωνία της Ελλάδας το 1998. Καταλληλότητα: Κ15. Σκηνοθεσία: Sherif Francis. Παίζουν οι ηθοποιοί:Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα. Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού & σε 3 εβδομάδες προβολής, έχει κόψει πανελλαδικά, 130.249 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 22.30 την Μ. Πέμπτη και από Κυριακή έως Τρίτη του Πάσχα "The Mortuary Assistant" Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας σε ένα απομονωμένο νεκροτομείο, μια νεαρή βοηθός αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα: σώματα κινούνται, ψίθυροι αντηχούν στο σκοτάδι και η ίδια η πραγματικότητα μοιάζει να παραμορφώνεται. Καθώς η νύχτα κλιμακώνεται σε εφιάλτη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δαιμονική δύναμη αποφασισμένη να καταλάβει το σώμα της πριν ξημερώσει. To φιλμ Αμερικανικής παραγωγής 2026, είναι βασισμένο στο επιτυχημένο horror video game. Σκηνοθεσία: Jeremiah Kipp. Παίζουν οι ηθοποιοί: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams. Διάρκεια: 91 λεπτά. Διανομή: Neo Films. Το video game "The Mortuary Assistant" έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό νεανικό κοινό, κυρίως μέσα από δημοφιλή gaming playthroughs. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βίντεο του καναλιού Unboxholics, το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές, καταδεικνύοντας την ευρεία αναγνωρισιμότητα και δυναμική του τίτλου στην εγχώρια αγορά.

Αίθουσα 2 στις 19.40 την Μ. Πέμπτη και από Κυριακή έως Τετάρτη του Πάσχα "Δυστυχώς Βρίζω-I Swear" Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κερκ Τζόουνς. Διαγνωσμένος με σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ο Τζον Ντέιβιντσον μεγαλώνει σε μια Βρετανία της δεκαετίας του ’80 που αδυνατεί να τον κατανοήσει. Αντιμέτωπος με παρεξηγήσεις, κοινωνικά στερεότυπα και προσωπικούς αγώνες, παλεύει να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του. Μια αληθινή, αστεία και βαθιά συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης — μια ταινία για τη δύναμη, την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου, ακόμα κι όταν κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Η ταινία «Δυστυχώς Βρίζω», στο ξεκίνημα προβολής της σε 21 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 2.734 εισιτήρια. "Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Σκωτσέζου ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, αυτή η γλυκόπικρη δραμεντί για το σύνδρομο Τουρέτ, δεν αποφεύγει συγκινητικές, διδακτικές κοινοτυπίες, αλλά διασώζεται από το ιερόσυλο χιούμορ και τον εξαιρετικό Ρόμπερτ Αραμάγιο (που έκλεψε το BAFTA από τα φαβορί, Τίμοθι Σαλαμέ και Μάικλ Μπ. Τζόρνταν)", έγραψε το flix.gr. Πρωταγωνιστούν οι: Ρόμπερτ Αραμάγιο, Μάξιν Πικ, Σίρλεϊ Χέντερσον, Πίτερ Μούλαν, Ντέιβιντ Κάρλαϊλ, Στίβεν Κρι. Διάρκεια: 121 λεπτά Διανομή: NEO Films. Η ταινία έχει κόψει έως τις 5/4/2026, στη χώρα μας 5.695 εισιτήρια.

Aίθουσα 8 στις 18.00 την Μ. Πέμπτη, το Μ. Σάββατο και Δευτέρα με Τετάρτη του Πάσχα (με υπότιτλους), Αίθουσα 6 στις 18.40 την Μ. Πέμπτη και από Κυριακή έως Τετάρτη του Πάσχα (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 16.50 την Μ. Πέμπτη, το Μ. Σάββατο & Δευτέρα με Τετάρτη του Πάσχα, και στις 19.10 την Μ. Πέμπτη και Κυριακή με Τετάρτη του Πάσχα (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 16.00 Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο και Δευτέρα με Τετάρτη του Πάσχα, και στις 18.10 Μ. Πέμπτη και Κυριακή με Τετάρτη (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 17.30 Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο, Δευτέρα με Τετάρτη του Πάσχα (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To "Super Mario Galaxy: Η ταινία" είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Το "The Super Mario Galaxy Movie" "έσκισε" εμπορικά με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν παγκοσμίως τα 414,2 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία ήρθε 1η στο box office κόβοντας σε 172 αίθουσες πανελλαδικά, 38.693 εισιτήρια.

Aίθουσα 1 στις 17.00 την Μ. Πέμπτη και Κυριακή με Τετάρτη του Πάσχα (μεταγλωττισμένο) "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" Αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων από τη Sony Pictures Animation σε σκηνοθεσία: Ταϊρί Ντιλιχέι Άνταμ Ροζέτ. Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ζώα στον κόσμο. Διάρκεια: 100 λεπτά. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους. Στην αυθεντική διανομή, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν του "Stranger Things" χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή. Επίσης σανείζουν τις φωνές τους οι David Harbour, Patton Oswalt. Διανομή: Feelgood. Το «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή έχει φτάσει σε εισπράξεις στο εξωτερικό τα 185,2 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo.com.

Αίθουσα 3 στις 16.10 Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο και Δευτέρα με Τετάρτη του Πάσχα (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 17.40 Μ. Πέμπτη, Μ. Σάββατο & Δευτέρα με Τετάρτη (μεταγλωττισμένο) "Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers" Μια 19χρονη λάτρης των ζώων χρησιμοποιεί τεχνολογία που τοποθετεί τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα για να αποκαλύψει μυστήρια μέσα στον κόσμο των ζώων πέρα από τη φαντασία της. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με την περιπέτεια. Eίναι παραγωγή των Pixar Animation Studios & της Walt Disney Pictures. Σκηνοθεσία: Daniel Chong. Σενάριο: Jesse Andrews. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy και Dave Franco. Διάρκεια: 105 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η παιδική ταινία «Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers», έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι 5/4/2026, 47.549 εισιτήρια. Το "Hoppers" στο εξωτερικό έχει ήδη φτάσει τα 333,2 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Αίθουσα 6 στις 16.20 Μ. Πέμπτη & από Δευτέρα έως Τετάρτη του Πάσχα (μεταγλωττισμένο) "Δαβίδ: Το Αγόρι που Έγινε Θρύλος" Βιβλικό animation φιλμ για την ιστορία του φτωχού βοσκού ο οποίος, οπλισμένος μόνο με μια σφεντόνα, τα έβαλε με τον ανίκητο γίγαντα Γολιάθ, ενέπνευσε ολόκληρο το λαό του και έγινε βασιλιάς των Ιουδαίων. Σενάριο και σκηνοθεσία των Brent Dawes, Phil Cunningham. Η παιδική αυτή ταινία κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Βόρειο Αμερική, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία με πάνω από 84 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Διανομή από The Film Group. Διάρκεια: 109 λεπτά.

Αίθουσα 6 στις 21.00 την Τετάρτη του Πάσχα, Αίθουσα 4 στις 22.30 την Τετάρτη του Πάσχα "Lee Cronin's The Mummy-Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν" Ταινία τρόμου Αμερικανοιρλανδικής συμπαραγωγής 2026. Η νεαρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται στην έρημο χωρίς να αφήσει ίχνη. Οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν εκείνη επιστρέφει, καθώς αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε έναν ζωντανό εφιάλτη. Σκηνοθεσία: Λι Κρόνιν. Με τους: Νάταλι Γκρέις, Τζακ Ρέινορ και Λάγια Κόστα. Διάρκεια: 135 λεπτά. Διανομή από Tanweer.

*Να σημειώσουμε πως την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 στα Options Cinemas, δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου προβολές.