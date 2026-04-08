Σινέ Πάνθεον: Δεν θα πραγματοποιηθούν προβολές την εβδομάδα από Μ. Πέμπτη 9-4-2026

Το Σινέ Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση του τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Μ. Πέμπτη 9-4-2026 δεν θα έχει προβολές. Η διεύθυνση της αίθουσες εύχεται σε όλους Καλή Ανάσταση!

Το thebest.gr επικοινώνησε με τον Παναγιώτη Κοτσαύτη, υπεύθυνο διαχείρισης του σινέ Πάνθεον, o οποίος μας είπε πως θα ξέρει την Τρίτη του Πάσχα 14-4, αν η αίθουσα θα συνεχίσει για λίγο ακόμη τις προβολές μιας και σιγά σιγά, ειδικά με την έλευση του Μάη, μπαίνουμε στην θερινή περίοδο. Ο Παναγιώτης Κοτσαύτης διαχειρίζεται & το θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, το οποίο προγραμματίζεται να κάνει έναρξη στα μέσα Μαΐου, κατά πάσα πιθανότητα στις 14-5.

Τέλος να αναφέρουμε πως την Μ. Τρίτη 7-4 ολοκλήρωσε στο σινέ Πάνθεον με επιτυχία τις προβολές της για την χειμερινή περίοδο 2025-2026 (α' και β' κύκλος) η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας. Η τελευταία ταινία που παίχθηκε ήταν το ιστορικό, δραματικό φιλμ "Δύο Εισαγγελείς" παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του καλού Ουκρανού σκηνοθέτη Σεργκέι Λόζνιτσα. Μία ταινία συμπαραγωγής της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ρουμανίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας που είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο βασικό διαγωνιστικό κομμάτι του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2025 στις 14 Μαΐου 2025 όπου και διακρίθηκε.