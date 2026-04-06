Πρωτιά παγκοσμίως και στο εγχώριο box office για το παιδικό "Super Mario Galaxy: Η Ταινία"

Η παιδική ταινία "The Super Mario Galaxy Movie" που σάρωσε παγκοσμίως στα ταμεία, ήρθε 1η & στο εγχώριο box office, το τετραήμερο 2 έως 5 Απριλίου 2026.

Το «Super Mario Galaxy: Η Ταινία» (στην Πάτρα παίζεται σε σινέ Πάνθεον και Options Cinemas στη Βέσο Μάρε) έκανε άνοιγμα κοντά στα 40.000 εισιτήρια, ωστόσο όπως διαβάσαμε στο flix.gr, απέδωσε λιγότερο από το πρώτο φιλμ του 2023 που είχε ανοίξει με κοντά 45 χιλιάδες εισιτήρια σε 180 αίθουσες.

Το «Super Mario Galaxy: Η Ταινία», έκοψε πανελλαδικά σε 172 αίθουσες, 38.693 εισιτήρια & ήρθε 1ο.

Στο εξωτερικό η ταινία των Άαρον Χόρβαθ & Μάικλ Τζελενίκ ξεκίνησε εντυπωσιακά με 190 εκατ. δολάρια στη Βόρειο Αμερική συν ακόμη 182,4 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο.

Το "Super Mario Galaxy: Η Ταινία" (διανομή από Tanweer) προβάλλεται & μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

Στην 2η θέση του box office της χώρα μας το περασμένο 4ήμερο, 2-5 Απριλίου 2026, βρέθηκε η Ελληνική κινηματογραφική παραγωγή «Τελευταία Κλήση» του Σέριφ Φράνσις, κόβοντας 15.555 εισιτήρια & φτάνοντας σε 3 εβδομάδες προβολής τα 130.249 εισιτήρια.

Το «The Drama» με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον που στο εξωτερικό ξεκίνησε συμπαθητικά με 26,2 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις) έκοψε σε 73 αίθουσες πανελλαδικά 14.781 εισιτήρια & μαζί με τα previews είναι στα 16.470 εισιτήρια πανελλαδικά. Στην Πάτρα το «The Drama» του Κρίστοφερ Μπόργκλι παίζεται σε Πάνθεον και Βέσο Μάρε.

Το «Αποστολή Χαίρε Μαρία» έχει φτάσει σε 3 εβδομάδες προβολής τα 60.209 εισιτήρια πανελλαδικά (παγκοσμίως η ταινία των Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ με τον Ράιαν Γκόσλινγκ έχει ξεπεράσει τα 420 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις).

Από τις άλλες πρεμιέρες, το θρίλερ «Undertone» του Ιαν Τούασον, ξεκίνησε κόβοντας σε 27 αίθουσες πανελλαδικά, 3.692 εισιτήρια ενώ το Ελληνικής παραγωγής αστυνομικό θρίλερ «Το Μυστικό του Δάσους» των Μάκη Τσούφη & Στέλιου Ορφανίδη που προβάλλεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε, τράβηξε σε 35 αίθουσες πανελλαδικά, το πρώτο 4ήμερο προβολής του, 2.396 θεατές. Πρωταγωνιστεί ο Κώστας Καραθωμάς που είναι και παραγωγός, και η Ιωάννα Πηλιχού.

Tέλος το ιδιαίτερο κοινωνικό φιλμ «Δυστυχώς Βρίζω» του Κερκ Τζόουνς, βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Σκωτσέζου ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον που πάσχει από το σύνδρομο Τουρέτ, με τον εξαιρετικό Ρόμπερτ Αραμάγιο που κέρδισε το BAFTA καλύτερου α' ανδρικού ρόλου, έχει φτάσει σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής τα 5.695 εισιτήρια πανελλαδικά. Στην Πάτρα η συγκεκριμένη ταινία προβάλλεται στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.

