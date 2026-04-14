Κεφαλονιά: Πρωταθλητής της άρσης βαρών ο ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

Πρωταθλητής άρσης βαρών στους νέους ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ένας 22χρονος από την Αλβανία, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή στην οποία η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή. Στο βιντεοληπτικό υλικό απεικονίζεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει την Μυρτώ, συνοδευόμενος από τους άλλους δύο.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που συνελήφθησαν, μετέβησαν αυτοβούλως συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους στις Αρχές και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια των συλληφθέντων, παρουσία εισαγγελέα.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο αδερφός του 22χρονου που έχει συλληφθεί με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα του είπε ο κατηγορούμενος λίγο πριν παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές.

«Είδα το πρωί τον αδερφό μου και ήταν αναστατωμένος. Τον ρώτησα τι έχει και μου είπε ότι δεν μπορεί να μου πει. Το μόνο που μου είπε ήταν ότι περίμενε τον φίλο του, τον 26χρονο, και τον δικηγόρο για να πάνε να παρουσιαστούν στο τμήμα.

Όταν τον ρώτησα τι έχει γίνει, μου είπε ότι το βράδυ ήταν με τον 26χρονο, την 19χρονη Μυρτώ και μια ακόμη κοπέλα και ότι κάθονταν σε ξενοδοχείο. Ο αδερφός μου δεν είχε σχέση με τη Μυρτώ, αλλά ο 26χρονος την γνώριζε».

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Τρίτης, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.