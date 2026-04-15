Προβολή ντοκιμαντέρ από το Στέκι Νεολαίας του Εργατικού Κέντρου Πάτρας

Το Στέκι Νεολαίας του Εργατικού Κέντρου Πάτρας διοργανώνει προβολή ταινίας την Κυριακή 19 Απρίλη 2026 στις 19:00, στον ημιώροφο του ΕΚΠ στην οδό Κολοκοτρώνη.

Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ παραγωγής 2016 με τίτλο «Ludlow, οι Έλληνες στους Πολέμους του Άνθρακα», σε σκηνοθεσία του Λεωνίδα Βαρδαρού.

Το «Ludlow, οι Έλληνες στους πολέμους του άνθρακα» (2016) αφηγείται την ιστορία Ελλήνων μεταναστών που στις αρχές του περασμένου αιώνα βρέθηκαν στο Κολοράντο να δουλεύουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες στα ορυχεία του Ροκφέλερ, και μαζί με χιλιάδες άλλους μετανάστες ξεσηκώθηκαν μετά τη Σφαγή του Λάντλοου, καταφεύγοντας στα όπλα για να υπερασπιστούν τη ζωή τους και το δίκιο τους.

Διάρκεια: 71 λεπτά.

Ο Πόλεμος του άνθρακα του Κολοράντο είναι η πιο βίαιη και αιματηρή σελίδα του εργατικού κινήματος της Αμερικής. Σε αυτήν τη μετωπική σύγκρουση μεταξύ του Ρόκφελερ και του συνδικάτου των ανθρακωρύχων, σημαντικό ρόλο έπαιξαν 500 Έλληνες που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του αντάρτικου στρατού που έφτιαξε το συνδικάτο για να εκδικηθεί τη Σφαγή του Λάντλοου – τις δολοφονίες 20 γυναικόπαιδων και του ηγέτη των Ελλήνων Λούι Τίκα στις 20 Απριλίου του 1914.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την άγνωστη ιστορία αυτής της σύγκρουσης, φωτίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο των Ελλήνων, μέσα από μαρτυρίες απογόνων τους στο Κολοράντο, συνεντεύξεις με Αμερικανούς και Ελληνοαμερικανούς ιστορικούς και σπάνιο αρχειακό υλικό (βίντεο-συνεντεύξεις επιζώντων απεργών, φωτογραφίες, άρθρα εφημερίδων, κείμενα ντοκουμέντα και τραγούδια).

Φιλμογραφία του Λεωνίδα Βαρδαρού:

1988 Κίνημα Καρμανιόλων – Σάμος (μμ)

1990 Ο ελληνικός πολιτισμός μέσα από το παιχνίδι (TV)

1994 Ικαρία – η επανάσταση της 17ης Ιουλίου 1912 (μμ)

1996 Η Θεσσαλονίκη της έμπνευσης (μμ)

1997 Τζαβαλάς Καρούσος

1998 Ούλοι εμείς εφέντη (μυθοπλασία)

00-08 Τόποι πολιτικής εξορίας (TV)

2013 Οι δρόμοι έχουν τη δική τους ιστορία: Οδός Πειραιώς.