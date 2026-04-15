Πάτρα: "Περιπέτειες στη μπαλονούπολη – The Balloon Show" στο θέατρο act

Το θέατρο act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα παρουσιάζει την παράσταση «Περιπέτειες στη μπαλονούπολη – The Balloon Show» με τον Γιώργο Μαγκίνη, μια εξαιρετικά διασκεδαστική παράσταση για όλη την οικογένεια!

Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου 2026 στις 12 το μεσημέρι.

Ένα παιδί μέσω των ονείρων του ξυπνάει στην μυστική κρύπτη της Μπαλονούπολης.

Μέσα από μυθικές μπαλονοδοκιμασίες μεταμορφώνεται στον πιο τρανό μπαλονοποιό και με μοναδικό «όπλο» τα πολύχρωμα μπαλόνια του, δημιουργεί διαδραστικές ιστορίες και σώζει την Μπαλονούπολη.

Ένα θεαματικό theater balloon show για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με φανταστικές μπαλονοκατασκευές, χορό, τραγούδι, γέλιο και πολλές εκπλήξεις! Εκτοξεύσεις στο διάστημα, καταδύσεις στα πιο βαθιά σημεία του βυθού, κάστρα, πριγκίπισσες και πελώριοι δράκοι ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων.

Ένα θέαμα που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, τη φαντασία αλλά και τη μαγεία που κρύβουμε όλοι μέσα μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Διάρκεια: 60 λεπτά

Εισιτήρια: 10€.

Κρατήσεις-Πληροφορίες: 2610272037 & 6936122263.

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/ tickets/theater/mpalonoupoli- the-balloon-show/

