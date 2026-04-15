Πάτρα: Συναυλία “Από τον Μύθο στον Ήχο. Η ελληνική κιθάρα σήμερα”

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στις 8.30 μ.μ. διοργανώνεται ρεσιτάλ κιθάρας, του Γιάννη Ευσταθόπουλου, από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών – Ελληνικό τμήμα διεθνούς οργανισμού σύγχρονης μουσικής, σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών.

Το ρεσιτάλ του Γιάννη Ευσταθόπουλου αναδεικνύει την πορεία της δημιουργίας πρωτότυπων κιθαριστικών έργων από Έλληνες συνθέτες μετά το 1950. Παρουσιάζονται σε πρεμιέρα συνθέσεις των Διονύση Μπουκουβάλα (Mouvement, a Calvino), Βασιλικής Φιλιππαίου (Drops of Rain), Δημήτρη Δοξάκη (Δον Κιχώτης) και Γιώργου Παπουτσή (Παράφραση 1 - Αποχώρηση).

Πλαισιώνονται από το έργο Χορικά του Αλ. Ξένου, το Νυχτερινό αρ. 3 του Κ. Τζωρτζινάκη, το έργο Ará του Ορ. Καλαμπαλίκη και 2 έργα του Μιχ. Τραυλού (In blue και Three pictures). Πολλά από τα έργα της συναυλίας είναι γραμμένα ειδικά για τον Γ. Ευσταθόπουλο. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το έργο Χορικά (1947) του Αλέκου Ξένου, σε μεταγραφή του Γεράσιμου Μηλιαρέση, εντοπίστηκε από τον Διονύση Μπουκουβάλα και πιθανότατα παρουσιάζεται για πρώτη φορά ζωντανά. Η παρτιτούρα αποτελεί ευγενική παραχώρηση του γιου του συνθέτη, Διονύση Μηλιαρέση.

Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος είναι σολίστ, ερευνητής και διδάκτωρ στις Τέχνες από το Vrije Universiteit Brussel με εμφανίσεις και διαλέξεις σε συναυλιακούς χώρους, φεστιβάλ και συνέδρια στην Ευρώπη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία και την Κίνα. Έχει σπουδάσει κλασική κιθάρα, ιστορικά όργανα και ανώτερα θεωρητικά στα Koninklijk Conservatorium Brussel, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και Δημοτικό Ωδείο Δράμας. Το 2019 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο από την Ολλανδική Εταιρεία Passacaille και δίδαξε μεταξύ άλλων στο Instituto Cervantes Βρυξελλών, το Βασιλικό Ωδείο Βρυξελλών, το Stedelijk Conservatorium Brugge και από το 2022 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών στην οδό Ρήγα Φερραίου 7 και Γκότση, με ελεύθερη είσοδο.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Ωδείου, τηλ. 2610 277740, στο site www.fe-odeiopatron.gr ή στο fb.