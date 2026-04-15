Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του Γ. Μυλωνάκη σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν

Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη είναι η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ακολουθεί το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Παρά τις προσπάθειες να γίνει αποσυμφόρηση του εγκεφάλου οι θεράποντες γιατροί έκριναν ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να εισαχθεί στο χειρουργείο. Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εμβολισμό για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας από το ανεύρυσμα.