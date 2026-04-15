Κεφαλονιά- Θάνατος 19χρονης: Για ανθρωποκτονία δια παραλείψεως κατηγορούνται οι συλληφθέντες

Ο ιατροδικαστικής αναφέρει πως ο θάνατος της κοπέλας ήρθε από ανακοπή μετά από χρήση κοκαΐνης στο ξενοδοχείο της Κεφαλονιάς. Ωστόσο, αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα.

Από ανακοπή καρδιάς προκλήθηκε ο θάνατος της 19χρονης Μυρτούς που βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση σε πλατεία της Κεφαλονιάς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Την ίδια στιγμή, ο 23χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση, κατηγορείται πως προσπάθησε να κρύψει τα ναρκωτικά και το κινητό της, αφού πρώτα την μετέφερε με τους άλλους 2 και την παράτησε στην πλατεία.

Σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεων και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών μετατράπηκε η ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς .

Σχετικά με τον 23χρονο που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, επέστρεψε στο ξενοδοχείο καθαρίζοντας τον χώρο και κρύβοντας την κοκαΐνη αλλά και το κινητό της 19χρονης.

Στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά, ρούχα αλλά και προσωπικά αντικείμενα τα οποία έχουν σταλεί στα εργαστήρια για έλεγχο.

Στο μεταξύ, και οι 3 συλληφθέντες βρέθηκαν σήμερα ενώπιων εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για ναρκωτικά και έκθεσης ατόμου σε κίνδυνο.

Πέρα από τον 23χρονο, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και ο 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών.

Την ίδια στιγμή, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά, έκανε ανάρτηση στα social media περιγράφοντας όλα τα κρίσιμα στοιχεία, από την κράτηση του δωματίου μέχρι και το βίντεο που αποτυπώνει την 19χρονη σε λιπόθυμη κατάσταση:

«Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο κατάλυμα μας, παραθέτουμε τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία: Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική κλήση για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας. Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του καταλύματος. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, διαπιστώνεται η είσοδος στον χώρο ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες. Τα άτομα αυτά εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο (2 άτομα). Περί ώρα 04:30, καταγράφεται η απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας από τον χώρο του καταλύματος από τα εν λόγω άτομα σε λιπόθυμη κατάσταση. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in. Η επιχείρησή μας συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».