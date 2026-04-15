Επικίνδυνη παγίδα για παιδιά στα Ψηλά Αλώνια- Η καταγγελία για ανοιχτό φρεάτιο

Σοβαρό ζήτημα ασφάλειας καταγγέλλεται στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, έπειτα από ανάρτηση πολίτη που προειδοποιεί για επικίνδυνο, ανοιχτό φρεάτιο σε σημείο με αυξημένη επισκεψιμότητα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στην ομάδα του facebook "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται", το φρεάτιο βρίσκεται δίπλα σε παιδική χαρά, κοντά στις κούνιες και το σιντριβάνι, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο ατυχήματος, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Περιγράφει την κατάσταση ως «πολύ επικίνδυνη», τονίζοντας ότι το φρεάτιο είναι σκουριασμένο και παραμένει ανοιχτό.

Όπως αναφέρεται, έγινε άμεσα ειδοποίηση στην αστυνομία μέσω του 100, ωστόσο στο σημείο δεν έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, αλλά αστυνομικός της Τροχαίας, ο οποίος επιλήφθηκε πρόχειρα της κατάστασης. Παράλληλα, επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον δήμο γύρω στις 16:00, χωρίς να λάβει απάντηση.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία φέρεται να δεσμεύτηκε ότι θα ειδοποιήσει τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, καταγράφοντας τα στοιχεία του καταγγέλλοντος.

Προσωρινά, στο σημείο τοποθετήθηκε κορδέλα σήμανσης επικινδυνότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάρτηση, το μέτρο αυτό κρίνεται ανεπαρκές, καθώς σε πολύ κοντινή απόσταση εντοπίζεται και δεύτερο φρεάτιο με φθορά και επικίνδυνο άνοιγμα, που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ακόμη και σε διερχόμενους πεζούς ή άτομα με κινητικές δυσκολίες.