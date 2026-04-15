Τουρκία: Σκηνές τρόμου στην πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο - Μαθητές πηδούν από παράθυρα για να σωθούν

Από τους τραυματίες, οι έξι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τρεις από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η τελευταία σημειώθηκε σήμερα (15/4) σε Γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας, όταν ένας ένοπλος 14χρονος μαθητής εισέβαλε και σκότωσε οκτώ μαθητές και μια εκπαιδευτικό, ενώ τραυμάτισε άλλα 13 άτομα πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Μουδιασμένη είναι η Τουρκία από τις δύο διαδοχικές επιθέσεις σε σχολεία, με τη μία μάλιστα να είναι πολύνεκρη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda öğrenciler okul camlarından atlayarak hayatta kalmaya çalıştılar.<a href="https://twitter.com/hashtag/kahramanmara%C5%9F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#kahramanmaraş</a> <a href="https://t.co/5SLTcwKQig">pic.twitter.com/5SLTcwKQig</a></p>— Sol Yumruk (@Sol_Yumrukk) <a href="https://twitter.com/Sol_Yumrukk/status/2044377602329125089?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί, ο οποίος φοιτούσε στο σχολείο, είναι γιος πρώην αστυνομικού. Οι γονείς του μαθητή έχουν συλληφθεί.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα και αναμεταδοθήκαν και σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα ενώ δέχονται καταιγισμό πυροβολισμών.

Ο νεαρός δράστης εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κρατώντας όπλα που είχε φέρει από το σπίτι και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Θύμα της επίθεσης ήταν η καθηγήτρια Άϊλά Κάρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε ότι το σχολείο λειτουργούσε με διπλό ωράριο και ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές της πρωινής βάρδιας. Οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Χθες (14/4), ένας 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε ένοπλος σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, τραυματίζοντας πολλούς μαθητές και εκπαιδευτικούς πριν βάλει τέλος στη ζωή του.