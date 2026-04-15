Πότε σταματάμε να λέμε «Χριστός Ανέστη» μετά το Πάσχα 2026

Άπαντες οι ορθόδοξοι χριστιανοί γιόρτασαν το Πάσχα 2026 με μεγαλοπρέπεια την Κυριακή 12 Απριλίου με το «Χριστός Ανέστη» να αντηχεί σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση το «Χριστός Ανέστη» αποτελεί τον βασικό αναστάσιμο χαιρετισμό των πιστών και χρησιμοποιείται καθημερινά από το βράδυ της Ανάστασης του Χριστού και για διάστημα 40 ημερών.

Το «Χριστός Ανέστη» είναι ένας χαιρετισμός και μια προσφώνηση που διατηρείται μέχρι και την παραμονή της Ανάληψης του Χριστού, η οποία τελείται 40 ημέρες μετά την Ανάσταση και σηματοδοτεί το τέλος της αναστάσιμης περιόδου.

Η φετινή γιορτή της Αναλήψεως «πέφτει» ανήμερα της γιορτής του Αγίου Κωνσταντίνου ήτοι στις 21 Μαϊου.

Με τα δεδομένα αυτά οι ορθόδοξοι πιστοί θα λένε μεταξύ τους το «Χριστός Ανέστη» λέγεται καθημερινά μέχρι και την παραμονή της εορτής της Αναλήψεως ήτοι στις 20 Μαϊου