ΗΠΑ: Ο viral ντελιβεράς που μάζεψαν γι’ αυτόν 40.000 δολάρια σε φιλοδωρήματα

Η ιστορία ενός 68χρονου ντελιβερά στις ΗΠΑΗΠΑ έγινε viral, όταν μια απλή πράξη καλοσύνης συγκίνησε χιλιάδες ανθρώπους και εκείνον να έχει κερδίσει 40.000 δολάρια σε φιλοδωρήματα.

Ο 68χρονος ντελιβεράς στις ΗΠΑ όταν πήγε να παραδώσει μια παραγγελία επειδή η πιτσαρία δεν είχε το αναψυκτικό που ήθελε ο πελάτης, εκείνος πήγε σ’ ένα μίνι μάρκετ και το αγόρασε με δικά του χρήματα και δική του πρωτοβουλία για τον πελάτη.

Όταν παρέδωσε την παραγγελία ο Νταν Σίμπσον, ο πελάτης δεν είχε χρήματα για φιλοδώρημα και προσφέρθηκε να τηλεφωνήσει στο κατάστημα αλλά ο 68χρονος το αρνήθηκε.

Η κίνηση, όμως, του Σίμπσον, ο οποίος συνταξιοδοτείται στις 30 Απριλίου και αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, συγκίνησε τον πελάτη ο οποίος ξεκίνησε ένα GoFundMe για να τον βοηθήσει με στόχο τα 45.000 δολάρια σε οκτώ ημέρες.

Όπως αποκάλυψε ο πελάτης «αυτό που δεν ήξερε ο Σίμπσον είναι ότι εγώ και η σύζυγός μου έχουμε και οι δύο προβλήματα όρασης, οπότε το να τρέξουμε στο κατάστημα για μια “γρήγορη” αγορά δεν είναι κάτι απλό ή εύκολο για εμάς. Αυτό που μπορεί να φαινόταν σαν μια μικρή ταλαιπωρία για να λύσει από την πλευρά του, στην πραγματικότητα έκανε τεράστια διαφορά για τη δική μας».

Το βίντεο του διαλόγου των δύο ανδρών έχει συγκεντρώσει πάνω από 600.000 views στο TikTok ενώ τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί ξεπερνούν τα 40.000 δολάρια.