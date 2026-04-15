Γάλλος έδωσε 100 ευρώ σε λοταρία και κέρδισε πίνακα του Πικάσο αξίας 1 εκατ. ευρώ!

Τα έσοδα της λοταρίας θα χρηματοδοτήσουν έρευνα για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο 59χρονος Αρί Ονταρά, ο οποίος εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού στο Παρίσι, επιλέχθηκε τυχαία από τον οίκο δημοπρασιών Christie's στο Παρίσι μέσα από 120.000 λαχνούς που πωλήθηκαν προς 100 ευρώ ο καθένας.

Με έναν πίνακα του Πικάσο αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων για τον οποίο έδωσε μόλις 100 ευρώ έφυγε ένας 59χρονος Γάλλος από λοταρία για καλό σκοπό που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A Paris software engineer won a Pablo Picasso painting worth $1.18 million in a non-profit raffle, with proceeds funding Alzheimer's disease research <a href="https://t.co/xdAgpfSwbS">https://t.co/xdAgpfSwbS</a> <a href="https://t.co/0u8LcuvOyM">pic.twitter.com/0u8LcuvOyM</a></p>— Reuters (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/2044289616291999802?ref_src=twsrc%5Etfw">April 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Έμεινα έκπληκτος, αυτό μόνο. Όταν συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, δεν περιμένεις να κερδίσεις», είπε ο μεγάλος νικητής στους διοργανωτές σε τηλεφωνικής επικοινωνία λίγο μετά την κλήρωση.

Η λοταρία «1 Πικάσο για 100 ευρώ», που ξεκίνησε το 2013, στοχεύει να στηρίξει φιλανθρωπικές οργανώσεις δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κερδίσουν ένα αυθεντικό έργο του διάσημου Ισπανού καλλιτέχνη.

Το έπαθλο στη φετινή - τρίτη κατά σειρά - λογαρία ήταν το «Κεφάλι Γυναίκας» («Tête de Femme»), ένα πορτρέτο σε χαρτί που ζωγράφισε ο Πάμπλο Πικάσο το 1941.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές φέτος ήταν η πρώτη φορά που πωλήθηκαν και οι 120.000 λαχνοί ενώ 1 εκατομμύριο ευρώ από τις πωλήσεις θα δοθεί στην γκαλερί Opera Gallery, στην οποία ανήκε ο πίνακας.

Τα υπόλοιπα έσοδα, περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, θα δωριστούν στο γαλλικό Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με το Reuters η πρώτη διοργάνωση το 2013 συγκέντρωσε 4,8 εκατομμύρια ευρώ και χάρισε τον πίνακα του Πικάσο «Ο Άνδρας με το Καπέλο της Όπερας» στον τότε 25χρονο Αμερικανό Τζέφρι Γκονανό. Τα έσοδα διατέθηκαν για τη διατήρηση της λιβανέζικης πόλης Τύρου, μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Στη δεύτερη διοργάνωση, το 2020, μια Ιταλίδα κέρδισε τη νεκρή φύση του Πικάσο «Nature Morte» με έναν λαχνό που είχε λάβει ως χριστουγεννιάτικο δώρο από τον γιο της. Τα έσοδα διατέθηκαν σε έργα υγιεινής σε σχολεία και χωριά στο Καμερούν, τη Μαδαγασκάρη και το Μαρόκο.