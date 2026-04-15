Μεσολόγγι: Σύλληψη για εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών γης

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, στην Εθνική Οδό Αιτωλικού– Μεσολογγίου, για υπόθεση που αφορά την απασχόληση και διευκόλυνση παράνομης διαμονής αλλοδαπών στη χώρα.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για πρόσληψη και εκμετάλλευση μη νόμιμων αλλοδαπών εργατών, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν φορτηγό όχημα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος, στο οποίο εντοπίστηκαν συνολικά 21 αλλοδαποί. Από αυτούς, οι 9 δεν διέθεταν τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα και συνελήφθησαν, ενώ ένας εξ αυτών κατηγορείται επιπλέον για ψευδή κατάθεση.

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Απρίλιο του 2026, παραλαμβάνοντας καθημερινά αλλοδαπούς από την ευρύτερη περιοχή του Νεοχωρίου, όπου διέμεναν, και μεταφέροντάς τους σε αγροτικές εκτάσεις για εργασία ως εργάτες γης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.