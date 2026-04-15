Καιρός: Οι περιοχές που θα «πνιγούν» από την αφρικανική σκόνη τις επόμενες ώρες

Όπως φαίνεται στον πρώτο χάρτη, η αφρικανική σκόνη, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης θα πλήξει κυρίως τα δυτικά, την Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και ελαφρώς και την Αττική.

Στους χάρτες που δημοσίευσε φαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες η σκόνη θα είναι πιο έντονη.

Σύμφωνα με το meteo, σήμερα θα είναι και η πιο δύσκολη ημέρα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ώρες θα είναι η αφρικανική σκόνη.

Για σήμερα ο καιρός θα είναι επίσης βροχερός με τους μετεωρολόγους να αναφέρουν πως θα «ρίξει λάσπη».

Συνεχίζει το πέρασμά της η αφρικανική σκόνη που φαίνεται πως θα ξεκινήσει να υποχωρεί σταδιακά από την Παρασκευή.

Το πρωί της Πέμπτης από την άλλη, στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι Κυκλάδες και η Ήπειρος.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο χάρτης δείχνει μεγαλύτερη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, επηρεάζοντας τα δυτικά, την κεντρική Κρήτη και τα νησιά των Κυκλάδων και του νοτιανατολικού Αιγαίου.

Σχετικά με τις λασποβροχές, αναμένεται να σημειωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Ο Καιρός σήμερα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στα δυτικά τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές κυρίως ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα νοτιότερα τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός από την Πέμπτη 16.04.2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική – νοτιοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός από την Παρασκευή 17.04.2026

Στα κεντρικά και βόρεια, πλην της Θράκης, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη νότια νησιωτική χώρα και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός από το Σάββατο 18.04.2026

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός από την Κυριακή 19.04.2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.