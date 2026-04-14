«Καμπανάκι» από ΕΛΣΤΑΤ: Ένας στους δύο Έλληνες υπέρβαρος ή παχύσαρκος

Τι δείχνει η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την υγεία του πληθυσμού

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της φετινής έκθεσης της ΕΛΣΤΑΤ για την κατάσταση της υγείας των πολιτών άνω των 16 ετών, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ένα κεντρικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, είναι η άμεση συσχέτιση της γήρανσης του πληθυσμού με την αύξηση των ιατρικών αναγκών. Ειδικότερα, περισσότερες από μία στις τέσσερις γυναίκες (26,5%) και ένας στους πέντε άνδρες (21,4%) δηλώνουν ότι ταλαιπωρούνται από τουλάχιστον ένα χρόνιο νόσημα ή πάθηση. Πρόκειται για καταστάσεις που έχουν διάρκεια άνω του εξαμήνου, ανεξάρτητα από το αν ακολουθείται φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα,το 21,5% (14,5% και 7%) των ερωτηθέντωναξιολογεί το επίπεδο της υγείας του από μέτριο έως πολύ κακό.

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα Περίπου το 20% των πολιτών αναγκάζεται να περιορίσει τις συνήθεις δραστηριότητές του για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών λόγω προβλημάτων υγείας. Σχεδόν οι μισοί από αυτούςαντιμετωπίζουν σοβαρότατους περιορισμούς, είτε λόγω εκ γενετής παθήσεων είτε εξαιτίας τραυματισμών από ατυχήματα. Το εύρημα αυτό κρίνεται ανησυχητικό, καθώς υποδηλώνει ότι ένας στους δέκα πολίτεςενδέχεται να βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του. Πολλοί από αυτούς τους περιορισμούς θα μπορούσαν να είχαν περιοριστεί εάν οι υποδομές των πόλεων, οι συγκοινωνίες και οι χώροι εργασίας ήταν πιο προσβάσιμοι. Είναι χαρακτηριστικό πως η κίνηση στα πεζοδρόμια της Αθήνας αποτελεί πρόκληση ακόμη και για άτομα χωρίς προβλήματα κινητικότητας. Εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας Το 21,5% του πληθυσμού που χρειάστηκε ιατρική συνδρομή δεν κατάφερε να τη λάβει τουλάχιστον μία φορά. Αν και το ποσοστό αυτό εμφανίζει κάμψη σε σχέση με το 24,3% του 2024, παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η πλειονότητα όσων στερήθηκαν ιατρικές υπηρεσίες(70,9%) απέδωσε το γεγονός σε οικονομικές δυσκολίες, ενώ το 15,9% ανέφερε ως κύριο κώλυμα τις μεγάλες λίστες αναμονής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας είναι διπλάσιες στα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα. Ακόμη χειρότερη είναι η εικόνα στη στοματική υγεία, όπου το 30,5%δεν έλαβε την απαραίτητη οδοντιατρική φροντίδα, με το 71,7% να επικαλείται το κόστος ως το βασικό εμπόδιο.