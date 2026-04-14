Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος και για ποιούς είναι αργία

Την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου.

Φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Σημειώνεται πως θα προηγηθεί ακόμη ένα τριήμερο, καθώς η 1η Μαΐου, πέφτει Παρασκευή.

Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:

Πρωτομαγιά

«Εργατική Πρωτομαγιά»

1 Μαΐου

Παρασκευή

Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)

Αγίου Πνεύματος

«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»

1 Ιουνίου

Δευτέρα

Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων

Δεκαπενταύγουστος

«Κοίμηση της Θεοτόκου»

15 Αυγούστου

Σάββατο

Υποχρεωτική αργία

28η Οκτωβρίου

«Εθνική Επέτειος του Όχι»

28 Οκτωβρίου

Τετάρτη

Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)

Χριστούγεννα

«Γέννηση του Χριστού»

25 Δεκεμβρίου

Παρασκευή

Υποχρεωτική αργία

«Σύναξη της Θεοτόκου»

26 Δεκεμβρίου

Σάββατο

Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

*Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.

Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.



