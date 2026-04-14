Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος και για ποιούς είναι αργία

Την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου.
Φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.
Σημειώνεται πως θα προηγηθεί ακόμη ένα τριήμερο, καθώς η 1η Μαΐου, πέφτει Παρασκευή.
Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:
Πρωτομαγιά
«Εργατική Πρωτομαγιά»
1 Μαΐου
Παρασκευή
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)
Αγίου Πνεύματος
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»
1 Ιουνίου
Δευτέρα
Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»
15 Αυγούστου
Σάββατο
Υποχρεωτική αργία
28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»
28 Οκτωβρίου
Τετάρτη
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»
25 Δεκεμβρίου
Παρασκευή
Υποχρεωτική αργία
«Σύναξη της Θεοτόκου»
26 Δεκεμβρίου
Σάββατο
Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)
*Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.
Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.
