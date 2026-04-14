Βραχνέικα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό 30χρονης στην παλαιά εθνική Πατρών–Πύργου

Τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τα Βραχνέικα προς το κέντρο της Πάτρας.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 30χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας της και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, προσκρούοντας σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν την τραυματία σε νοσοκομείο της περιοχής. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.