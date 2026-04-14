Πάτρα: Ανοίγει σήμερα η αγορά μετά την πασχαλινή αργία

Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται από σήμερα η αγορά της Πάτρας, μετά το πασχαλινό διάλειμμα, με τα εμπορικά καταστήματα να ανοίγουν και πάλι τις πόρτες τους για το καταναλωτικό κοινό.

Μετά τις ημέρες των εορτών, κατά τις οποίες η εμπορική δραστηριότητα ήταν περιορισμένη, επαγγελματίες και εργαζόμενοι επιστρέφουν στην καθημερινότητα, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της τοπικής αγοράς.

Τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν με το καθιερωμένο ωράριο, εξυπηρετώντας τους πολίτες που επιστρέφουν επίσης στους συνήθεις ρυθμούς μετά τις πασχαλινές διακοπές.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την αφετηρία για την επόμενη περίοδο της αγοράς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην πορεία της κίνησης τις επόμενες εβδομάδες.