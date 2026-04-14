Συνεχίζεται με προβλήματα η επιστροφή των εκδρομέων

Νωρίτερα από άλλες χρονιές επιστρέφουν οι εκδρομείς, με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και μεγάλη διέλευση οχημάτων από τα διόδια

Με έντονους ρυθμούς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα , με αυξημένη κίνηση να καταγράφεται σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και βασικούς οδικούς άξονες σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία, όπως στην περιοχή της Ελευσίνας, η κυκλοφορία παραμένει προς το παρόν πιο ήπια, καθώς η επιστροφή εξελίσσεται σταδιακά από νωρίς μέσα στην ημέρα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhsmupheozqp" ></iframe> </div>

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 66.000 οδηγοί έχουν ήδη περάσει από τα διόδια, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση και στα διόδια των Αφιδνών, όπου μέχρι στιγμής, καταγράφηκαν 56.926 διελεύσεις, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με πέρυσι. Όπως φαίνεται, πολλοί εκδρομείς επέλεξαν να επιστρέψουν νωρίτερα φέτος, κάτι που αποδίδεται και στο γεγονός ότι το Πάσχα έπεσε νωρίτερα στο ημερολόγιο.

Μεγάλη κινητικότητα στα λιμάνια

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στο Λιμάνι Πειραιά, όπου για σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, αναμένονται συνολικά 36 αφίξεις πλοίων από τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό. Την ίδια ώρα, στο Λιμάνι Λαυρίου καταγράφονται 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες, ενώ στο Λιμάνι Ραφήνας αναμένονται 12 πλοία.

Συνολικά, η δραστηριότητα παραμένει αυξημένη και στα τρία μεγάλα λιμάνια, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Καθυστερήσεις σε εθνικές οδούς

Αυξημένη φαίνεται πως θα είναι η κίνηση και στο εθνικό οδικό δίκτυο, με προβλήματα να καταγράφονται σε βασικούς άξονες επιστροφής προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dhsmmpz3vh21" ></iframe> </div>

Πότε ολοκληρώνεται η επιστροφή

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η επιστροφή των εκδρομέων θα συνεχιστεί με πιο ήπιους ρυθμούς τις επόμενες ημέρες, καθώς μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών έχει ήδη επιστρέψει νωρίτερα.