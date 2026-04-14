Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αιγιάλεια: Στο νοσοκομείο 14χρονη από αλκοόλ- Ψάχνουν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος- Τι λέει η αστυνομία

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για προσφορά αλκοόλ σε ανήλικη

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για
παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, αναφέρει η αστυνομία και συνεχίζει:

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, 14χρονη, σε περιοχή της Αιγιαλείας, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιήλθε σε
κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου όπου νοσηλεύεται.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

 

Ειδήσεις Τώρα

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα

Ένοπλη επίθεση σε λύκειο στην Τουρκία- Τουλάχιστον 16 τραυματίες

Σελιανίτικα Αιγίου: Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό δύο νεαρών σε νυχτερινό κατάστημα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις