Αιγιάλεια: Στο νοσοκομείο 14χρονη από αλκοόλ- Ψάχνουν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος- Τι λέει η αστυνομία

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για

παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, αναφέρει η αστυνομία και συνεχίζει:

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, 14χρονη, σε περιοχή της Αιγιαλείας, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιήλθε σε

κατάσταση μέθης και μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου όπου νοσηλεύεται.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος.