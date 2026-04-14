Ένοπλη επίθεση σε λύκειο στην Τουρκία- Τουλάχιστον 16 τραυματίες

Τουλάχιστον 16 μαθητές τραυματίστηκαν από πυρά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε: «Εχουμε 16 τραυματίες. Ο δράστης είναι πρώην μαθητής του σχολείου μας, γεννημένος το 2007. Ο δράστης αυτοκτόνησε. Εκκενώσαμε το σχολείο. Το περιστατικό διερευνάται».