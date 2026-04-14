Ένοπλη επίθεση σε λύκειο στην Τουρκία- Τουλάχιστον 16 τραυματίες

Μαθητές πήδηξαν από τα παράθυρα για να σωθούν
Τουλάχιστον 16 μαθητές τραυματίστηκαν από πυρά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία, μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε: «Εχουμε 16 τραυματίες. Ο δράστης είναι πρώην μαθητής του σχολείου μας, γεννημένος το 2007. Ο δράστης αυτοκτόνησε. Εκκενώσαμε το σχολείο. Το περιστατικό διερευνάται».
Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ορισμένοι μαθητές πήδηξαν από παράθυρα του σχολείου για να γλιτώσουν από την ένοπλη επίθεση, ενώ αναφέρθηκε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν και απελευθέρωσαν με ασφάλεια τους περισσότερους από τους μαθητές που βρίσκονταν στο σχολείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.
