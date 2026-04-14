Η επικίνδυνη «μόδα» της εστίασης στην Πάτρα: Όταν η επιχειρηματικότητα αγνοεί την πραγματικότητα- 2.200 καταστήματα για λίγους πελάτες

Ο υπερκορεσμός της αγοράς αποτελεί κεντρικό πρόβλημα για τον κλάδο της εστίασης στην Πάτρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην πόλη λειτουργούν περίπου 2.200 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ ο ενεργός πληθυσμός που τα τροφοδοτεί είναι κατά πολύ μικρότερος από τον συνολικό αριθμό κατοίκων.

Αποτέλεσμα αυτής της δυσαναλογίας είναι κάθε κατάστημα να αντιστοιχεί σε μόλις μερικές δεκάδες εν δυνάμει πελάτες.

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος επισημαίνει, μιλώντας στο thebest.gr, ότι με τον περιορισμένο αριθμό πελατών ανά κατάστημα, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι πρακτικά αδύνατη. Διευκρινίζει μάλιστα ότι «το πρόβλημα είναι βαθύτερο από ό,τι δείχνουν οι αριθμοί, καθώς οι πελάτες δεν μοιράζονται εξίσου ανάμεσα στα καταστήματα και δεν επισκέπτονται με κανονικότητα, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να λειτουργούν κάτω από το όριο της κερδοφορίας».

Επίσης, αναφέρει, ότι η οικονομική επίδοση του κλάδου επιδεινώνεται συνεχώς, με την πτώση του τζίρου να ξεπερνά το 10-12% από την αρχή του 2024. «Ιδιαίτερα δύσκολες, παραμένουν οι καθημερινές, κατά τις οποίες η κίνηση είναι ανεπαρκής για να καλύψει ακόμη και τα βασικά λειτουργικά έξοδα».

Ο κ. Ματθαιόπουλος τονίζει, επίσης, «παρά την κρίσιμη κατάσταση που βιώνει ο κλάδος, νέες επιχειρήσεις εστίασης συνεχίζουν να ανοίγουν. Η τάση αυτή είναι οικονομικά εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι νέοι επιχειρηματίες όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους, αλλά επιδεινώνουν και τον ήδη υπάρχοντα κορεσμό, καθώς διεκδικούν ένα μερίδιο αγοράς που ουσιαστικά δεν υπάρχει».

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΚΕΑΝΑ εξετάζει την υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας, μέσω social media, με στόχο να αποθαρρύνει νέες επενδύσεις στον κλάδο. Ο κ. Ματθαιόπουλος, επισημαίνει, ότι πολλοί υποψήφιοι επιχειρηματίες έχουν παραπλανητική εικόνα της αγοράς. «Εστιάζουν στα καταστήματα που ευδοκιμούν και επιθυμούν να τα μιμηθούν, αγνοώντας την πλειονότητα εκείνων που αδυνατούν να επιβιώσουν ή παραμένουν ανενεργά» τονίζει.

Κλείνοντας, απευθύνει ξεκάθαρη σύσταση σε όσους εξετάζουν επένδυση στην εστίαση «να επανεκτιμήσουν την απόφασή τους και, εφόσον επιμείνουν, να προτιμήσουν την εξαγορά υπάρχουσας επιχείρησης αντί για την ίδρυση νέας, αποφεύγοντας έτσι να επιβαρύνουν περαιτέρω μια αγορά που έχει ήδη φτάσει στα όριά της».