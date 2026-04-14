Αιγιάλεια: Διακοπή νερού στα Εισόδια Αιγίου την Τετάρτη 15 Απριλίου

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ενημερώνει ότι την Τετάρτη του Πάσχα 15-4-2026 θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή των Εισοδίων Αιγίου, λόγω εργασιών για το έργο «Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης Οδού Εισοδίων από Κανελλοπούλου εως Κλ.Οικονόμου», από τις 9:30 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ..