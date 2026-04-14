Meteo: Σκόνη και λασποβροχές σε διάρκεια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Χάρτες με την πορεία του φαινομένου από το meteo
Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αλλά και λασποβροχές που την Παρασκευή αναμένονται πιο έντονες στα νότια της χώρας.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από αύριο, Τετάρτη.
Σκόνη και λασποβροχές
Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές, σύμφωνα με το meteo.
Το επεισόδιο δεν θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή (17/04), ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας.
Άραξος: Νέες πτήσεις και συγκρατημένη αισιοδοξία για τη σεζόν- «Αγκάθι» οι ξενοδοχειακές υποδομές στην Αχαΐα
Πάσχα στο Χιονοδρομικό του Χελμού μετά από 20 χρόνια- Το ψήσιμο του οβελία και το ρεκόρ των 200.000 επισκεπτών
Πάτρα: Έρχονται βυθιζόμενες μπάρες στους πεζόδρομους του κέντρου
