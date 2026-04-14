Ο Τραμπ τα βάζει και με τη Μελόνι: «Σοκαρίστηκα, νόμιζα ότι είχε θάρρος»

Μόνος και εκνευρισμένος μένει ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς βλέπει τους ηγέτες της ΕΕ, ακόμα και τους πρώην συνοδοιπόρους τους, να παίρνουν σαφείς αποστάσεις από τον ίδιο.

Το τελευταίο «χτύπημα» ήρθε από τη Τζόρτζια Μελόνι η οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου κατά του πάπα Λέοντα.

Η Τζιόρτζια Μελόνι «δεν είναι πλέον το ίδιο πρόσωπο» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στην Corriere della Sera. «Είμαι συγκλονισμένος από την Τζιόρτζια Μελόνι. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θέλει να μας βοηθήσει με το ΝΑΤΟ, δεν θέλει να μας βοηθήσει να ξεφορτωθούμε τα πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ διαφορετική από ό,τι πίστευα», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Δεν είναι πλέον ο ίδιος άνθρωπος και η Ιταλία δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια χώρα».

«Αρέσει στον κόσμο το γεγονός ότι δεν κάνει τίποτα για να πάρει πετρέλαιο; Αρέσει σε κάποιον αυτό; Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είμαι σοκαρισμένος μαζί της. Νόμιζα ότι ήταν γενναία, αλλά έκανα λάθος», συνέχισε την επίθεση στη Μελόνι.

Όλα όταν πριν από ένα μήνα ο Τραμπ μιλώντας στην ίδια εφημερίδα, έλεγε για τη Μελόνι: «Μου αρέσει η Ιταλία, νομίζω ότι είναι μια σπουδαία ηγέτιδα. Προσπαθεί πάντα να βοηθήσει, είναι μια σπουδαία ηγέτιδα και φίλη».

Τι είχε δηλώσει η Μελόνι

Τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον Πάπα Λέοντα ήταν «απαράδεκτα», δήλωσε τη Δευτέρα (13/4) η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι δεν είχε καταδικάσει άμεσα την επίθεση του Τραμπ στον ποντίφικα, γεγονός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στην Ιταλία και την ανάγκασε να σκληρύνει τη στάση της.

«Θεωρώ απαράδεκτα τα λόγια του προέδρου Τραμπ προς τον Άγιο Πατέρα. Ο Πάπας είναι η κεφαλή της Καθολικής Εκκλησίας και είναι σωστό και φυσιολογικό να ζητά ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου», δήλωσε χτες η Μελόνι.

Νέα επίθεση του Τραμπ στον Πάπα

Ο Τραμπ έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Πάπα Λέοντα ΙΔ, υποστηρίζοντας ότι «δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει» σχετικά με το Ιράν και ότι «δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο». Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι στο Ιράν «σκοτώθηκαν 42.000 διαδηλωτές τον περασμένο μήνα» και επανέλαβε ότι η χώρα αποτελεί «πυρηνική απειλή».

Σε ερώτηση για τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «φίλος του» και «καλός άνθρωπος», υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε αποτελεσματική πολιτική στο μεταναστευτικό, σε αντίθεση, όπως είπε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία.