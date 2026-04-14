Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας: Δύο εκδηλώσεις τον Απρίλιο 2026

Δύο (2) εκδηλώσεις θα πραγματοποιήσει ο Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας τον Απρίλιο 2026. Η πρώτη θα γίνει αυτή την Δευτέρα 20-4-2026 στις 19.30 με προσκεκλημένο ομιλητή τον Παναγιώτη Αλεξόπουλο, με θέμα "φροντίδα της υγείας του εγκεφάλου: μία πρόκληση των καιρών μας".

Ο κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος είναι Καθηγητής ψυχιατρικής, ψυχογηριατρικής και υγείας του εγκεφάλου, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και ψυχιατρικής στα Πανεπιστήμια Technical University of Munich και Trinity College Dublin.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στην Όθωνος Αμαλίας 74 πλησίον της Βότση στην Πάτρα.

Η 2η προγραμματισμένη εκδήλωση είναι την Παρασκευή 24-4 στις 18.30 το απόγευμα & περιλαμβάνει ξενάγηση στον ιστορικό Ιερό Ναό Παντοκράτορος στην άνω πόλη. Στη συνέχεια θα γίνει περίπατος στα σοκάκια της άνω πόλης της Πάτρας και στο Δασύλλιο ενώ κατόπιν όσοι και όσες θα το επιθυμούν, θα μπορούν να πάνε για καφεδάκι ή μπύρα σε κάποιο από τα μαγαζιά εστίασης της περιοχής, ο καθένας με δικά του έξοδα.