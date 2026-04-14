Δήμος Ερυμάνθου: Συνεδρίαση εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2026

Η ενίσχυση της ετοιμότητας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου 2026, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ερυμάνθου, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου, Θόδωρου Μπαρή.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των Δασικών Υπηρεσιών, των δομών υγείας καθώς και εθελοντικών οργανώσεων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας στην πρόληψη και διαχείριση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πυρκαγιών.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Θεόδωρος Μπαρής αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την ανταπόκρισή τους, υπογράμμισε τη σημασία της έγκαιρης λήψης αποφάσεων για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών σε περιπτώσεις κινδύνου, ενώ αναφερόμενος σε προηγούμενες πυρκαγιές των ετών 2024 και 2025, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρησιακών μέσων, ιδίως όσον αφορά στην έγκαιρη διάθεση εναέριων μέσων.

Ακόμη, στην τοποθέτησή του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, στην ανάγκη εφοδιασμού των πυροσβεστικών μέσων από το Φράγμα, για να μην επιβαρύνεται το δίκτυο ύδρευσης των Δημοτικών Κοινοτήτων, στην υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων από τους δημότες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και στον σχεδιασμό και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των υπηρεσιών. Ακόμη, ο Δήμαρχος ενημέρωσε πως σε επίπεδο πρόληψης, ο Δήμος και με βάση τα περιορισμένα διαθέσιμα μέσα του (μηχανήματα έργων) πραγματοποιεί εργασίες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και άλλων σημείων που κρίνονται ως επικίνδυνα για την πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ έχει ζητηθεί ήδη ο καθαρισμός και η διευθέτηση δρόμων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βάσει των αρμοδιοτήτων της.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ζώης Μαρτζάκλης αναφέρθηκε στη σημασία του συντονισμού μεταξύ των φορέων και παρουσίασε τις ενέργειες του Δήμου που αφορούν τη συντήρηση υποδομών, τον έλεγχο εξοπλισμού και τη σύναψη συνεργασιών.

Επίσης, οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων φορέων ανέδειξαν κρίσιμα ζητήματα και προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων η εντατικοποίηση των καθαρισμών και της πρόληψης, η διασφάλιση διαθεσιμότητας μηχανημάτων και υδροφόρων σε περιόδους υψηλού κινδύνου, η ενίσχυση των περιπολιών από Πυροσβεστική, Δασικές Υπηρεσίες και Ένοπλες Δυνάμεις, η άμεση ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών σε περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων και η ετοιμότητα των υγειονομικών δομών για την αντιμετώπιση περιστατικών.

Επιπλέον, επισημάνθηκε η σημασία της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών στην πρόληψη, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος των εθελοντικών ομάδων, οι οποίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου κ. Μπαρής τόνισε ότι η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις και έχουμε αντλήσει πολύτιμη εμπειρία. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπειρία, ώστε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την πρόληψη και την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα. Ως Δήμος, προχωρούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, παρά τους περιορισμένους πόρους, ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Με υπευθυνότητα, συνεργασία και έγκαιρη δράση, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τους κινδύνους και να προστατεύσουμε τον τόπο μας», δήλωσε ο κ. Μπαρής.

Όλοι οι παριστάμενοι διαβεβαίωσαν ότι θα συμβάλουν με κάθε διαθέσιμο μέσο και τρόπο, με γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών και την άμεση αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι, Απόστολος Ζγολόμπης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερυμάνθου, Ευανθία Μπερδένη, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων -Μελετών και Κοινωνικής Πολιτικής, Πύραρχος Θεόδωρος Φιλιππόπουλος, Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν Αχαΐας, Πυραγός Αθανάσιος Γάτσιας Προϊστάμενος Πυροσβεστικού Κλιμακίου Χαλανδρίτσας, Αστυνόμος Β’ Παναγιώτης Κατσιφάρας Αναπληρωτής Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, Ανθυπολοχαγός (ΑΣ) Χρήστος Κολώνης Αξιωματικός 3ου ΕΓ/ΚΕΝ Πάτρας, Βασίλειος Κούτρας, Προϊστάμενος Τμήματος Πολ. Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας, Θεόδωρος Τζόλας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας Π.Ε. Αχαΐας, Ηλίας Βέρρας ειδικότητας Χειριστών-Εμφανιστών Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας, Γρηγόριος Αλόκριος, Διευθυντής ΕΣΥ του Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, Μαρίνα Καρδάρα, Διευθύντρια ΕΣΥ του Κ.Υ. Ερυμάνθειας, Ιωάννης Παπακωνσταντίνου Δασοφύλακας του Δασονομείου Χαλανδρίτσας από το Δασαρχείο Πατρών και Θεόδωρος Διαμαντόπουλος, πρόεδρος του συλλόγου Εθελοντικής Ομάδας Πυρόσβεσης Ε.Ο.ΠΥ.Δ.