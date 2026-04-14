Πάτρα: Την Τετάρτη η κηδεία της Χαρίκλειας Σκανδάμη -Έχασε τη ζωή της από φωτιά στο σπίτι που έμενε

Την Τετάρτη 15 Απριλίου θα κηδευτεί η Χαρίκλεια Σκανδάμη, μητέρα του Μαρίνου Σκανδάμη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ.

Η 92χρονη έχασε τη ζωή της από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής στο διαμέρισμα που έμενε στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στα Ψηλά Αλώνια.

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 4.30 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Υπαππαντής του Κυρίου Καμαρών Αιγιαλείας.