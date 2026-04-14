Λιγότεροι στους δρόμους- Πόσοι πέρασαν από τα διόδια του Ρίου και της Κάτω Αχαΐας για το Πάσχα- Μπορούν να αποφευχθούν οι ουρές της επιστροφής;

Χριστούγεννα στην πόλη και Πάσχα στο χωριό και η λαϊκή ρήση επιβεβαιώθηκε και φέτος παρά τη δυσμενή συγκυρία της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού η μείωση που καταγράφηκε φέτος σε σχέση με την περσινή πασχαλινή έξοδο, ήταν μικρή, ενώ για τη Δυτική Ελλάδα ήταν η πρώτη φορά που σε πασχαλινή περίοδο οι ταξιδιώτες μπόρεσαν να φτάσουν στους προορισμούς τους μέσω του αυτοκινητόδρομου της Πατρών- Πύργου, καθώς ο οδικός άξονας παραδόθηκε συνολικά τον Δεκέμβριο του 2025.

Πόσοι έφυγαν

Από τη Μεγάλη Δευτέρα ως και την Κυριακή του Πάσχα από τα διόδια της Ελευσίνας διήλθαν 302.000 οχήματα και σε σχέση με πέρυσι η μείωση είναι της τάξεως του 3%.

Από τα διόδια του Ρίου προς Πάτρα και Πύργο το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρασαν 109.540 οχήματα. Συγκριτικά με πέρυσι η μείωση υπολογίζεται σε 1.2 %.

Από τον σταθμό διοδίων της Κάτω Αχαΐας πέρασαν 41.000 οχήματα ενώ από του Πύργου 14.500

Πόσοι γύρισαν τη Δευτέρα του Πάσχα

Η επιστροφή των εκδρομέων παραδοσιακά ξεκινά τη Δευτέρα του Πάσχα και κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Χθες από τα διόδια της Ελευσίνας γύρισαν 66.300 οχήματα, από το Ρίο προς Αθήνα 27.043, από την Κάτω Αχαΐα 9.500 και από τον Πύργο 3.700

Όπως επισημαίνει μιλώντας στο thebest o Γιάννης Χανδάνος, Συγκοινωνιολόγος- Μηχανικός της Ολυμπίας Οδού-Λειτουργία, η επιστροφή θα συνεχιστεί όχι μόνο σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

Σχολιάζοντας τη μείωση που καταγράφηκε τη χαρακτήρισε μικρή παρά το γεγονός ότι υπήρξε άνοδος των τιμών των καυσίμων και των εξόδων μετακίνησης η κίνηση διαμορφώθηκε στα ίδια σχεδόν , περσινά επίπεδα.

Μπορούν να αποφευχθούν οι «ουρές»;

Ως προς τις ουρές που σχηματίζονται κατά την επιστροφή τονίζει ότι δεν μπορούν να αποφευχθούν ολοκληρωτικά δεδομένου ότι όπως εξηγεί, η έξοδος από τα αστικά κέντρα γίνεται περισσότερο τμηματικά, ενώ ο κύριος όγκος των ταξιδιωτών επιστρέφει τη Δευτέρα του Πάσχα.

«Στον δικό μας αυτοκινητόδρομο κατά την επιστροφή το μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται στο τμήμα από τον Ισθμό της Κορίνθου προς την Αθήνα. Η Κορίνθου- Πατρών φέρνει τουλάχιστον 2.200 οχήματα την ώρα και ο αυτοκινητόδρομος «Μωρέας» άλλα τόσα. Αυτά μαζί με τους τοπικούς που υπάρχουν από την περιοχή της Επιδαύρου, Κορινθίας, Λουτρακίου κλπ, φτάνουν στα διόδια του Ισθμού πάνω από 5.000 οχήματα. Αυτή είναι και η δυνατότητα του σταθμού αλλά και του δρόμου. Ειδικά χθες υπήρχε μια ιδιαίτερη δυσχέρεια, δεδομένου ότι κάθε χρόνο ένα τμήμα των εκδρομέων, για να αποφύγει την κίνηση, επιλέγει την παλιά Εθνική Οδό. Ωστόσο λόγω εργασιών στο ύψος της Κινέτας- Μεγάρων είναι κλειστή, οπότε τα οχήματα αυτά η Τροχαία τα έστελνε ξανά στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Πανοράματος, στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, με αποτέλεσμα να μπαίνουν την ώρα από εκεί άλλα 1.200 οχήματα, τα οποία δημιουργούσαν το αδιαχώρητο. Γι ΄αυτό είχαμε σημαντικές καθυστερήσεις χθες. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν δεν υπήρχε αυτό δεν θα υπήρχε δυσχέρεια ή καθυστερήσεις και βραδυπορείες. Υπάρχει μια έξοδος που γίνεται από τη Μεγάλη Δευτέρα , κάποιοι δε μπορεί να έχουν φύγει και από την Κυριακή των Βαΐων και η πλειοψηφία επιλέγει να γυρίσει τη Δευτέρα του Πάσχα», εξηγεί ο κ. Χανδάνος.